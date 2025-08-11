Se crea la Unidad de Cercanía Social y Atención Pronta a la Ciudadanía de la PGJEM

Toluca, Méx.- Luego de los reclamos que han hecho ciudadanos, por la dilación institucional al momento que acuden a presentar o intentar presentar denuncias ante el Agente del Ministerio Público y, en consideración al irreparable daño que este hecho genera en algunos casos, el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, crea la Unidad dé Cercanía Social y Atención Pronta a la Ciudadanía.

Dicha unidad tiene por objeto, que la sociedad cuente dentro de los Centros de Justicia del Estado de México con un punto de atención inicial efectivo, solidario y sensible para su oportuno acceso a la justicia.

La misma, contará con 496 servidoras y servidores públicos, dentro de los que destacan 221 Agentes del Ministerio Público, 100 de ellos de nueva contratación seleccionados dentro del proceso de convocatoria del pasado 3 de junio, así como 132 orientadores y 143 administrativos.

A medida que estos servidores desempeñen sus nuevas funciones, se les someterá a un riguroso programa de sensibilización y reforzamiento de valores que pretende alinear y acercar sus capacidades profesionales al dolor, frustración y afán de justicia que padecen quienes acuden a las Agencias del Ministerio Público a denunciar un hecho que les afecta.

El criterio de adscripción responde a aquellos lugares donde se cuenta con el mayor número de quejas e incidencias por negativa o una inadecuada atención del servicio.