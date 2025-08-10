GEM impulsa la 40° edición de la Feria del Elote en Cocotitlán: Xolalpa

*** El subsecretario de gobierno en la región oriente, acudió a la inauguración de este evento tradicional.

Por: Ricardo Espejel Arellano.

Cocotitlán, Méx.- “Nuestra gobernadora Mtra. Delfina Gómez Álvarez, impulsa firmemente las tradiciones gastronómicas de todos los municipios y regiones del Estado de México, y hoy traemos su saludo en el inicio de la Feria del Elote”, expresó Miguel Ángel Xolalpa.

El subsecretario de gobierno en la región oriente, acompañó al presidente municipal Miguel Artemio Florín, en la inauguración de la 40 edición de la tradicional Feria del Elote y que reúne lo mejor de los productores y de la gastronomía local.

Miguel Ángel Xolalpa acudió en representación de la Gobernadora, Maestra Delfina Gómez Álvarez y del Secretario General Horacio Duarte Olivares a este evento, que forma parte de una firme tradición cultural, gastronómica de la región y que a la vez genera economía local.

“Es un privilegio acompañar a los integrantes del Ayuntamiento en la XL Feria del Elote 2025, donde celebramos y destacamos el invaluable patrimonio cultural, gastronómico e histórico de este municipio, refrendando nuestro compromiso con su preservación y fomento”, abundó Xolalpa Molina.