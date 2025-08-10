En Ecatepec conmemoran el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Ecatepec, Méx.- “Tenemos una gran deuda con los pueblos de Ecatepec, pero la vamos a saldar, que no quepa duda, con todos ustedes. No va a haber tregua en este gobierno para poder ayudarles”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

Lo anterior en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, donde el gobierno municipal y representantes de los nueve pueblos de Ecatepec -San Cristóbal, Santa Clara Coatitla, San Pedro Xalostoc, Santa María Tulpetlac, Santo Tomás Chiconautla, Santa María Chiconautla, Guadalupe Victoria, San Isidro Atlautenco y San Andrés de la Cañada- presentaron en la explanada municipal una muestra de historia, tradición y cultura.

En el lugar, la presidenta municipal fue recibida con un sahumerio encendido por integrantes del grupo de danza prehispánica Hmuntsinehnehto, quienes realizaron la ceremonia Saludos a los Cuatro Rumbos.

Azucena Cisneros indicó que “hoy los pueblos originarios de Ecatepec tienen el gran compromiso con el gobierno de recuperar los lazos identitarios que impidan que sean espacios que provoquen intranquilidad y que vuelvan a ser espacios plenamente de paz, tranquilidad y tradiciones. Ese es el gran reto que tenemos”.

Subrayó que Ecatepec no es un municipio carente de historia y de identidad; sin embargo, “la socavaron por privilegiar intereses mezquinos distintos a la gente, por eso hay que volver al origen y conocer la historia”.

“Ecatepec es un municipio con vasta historia paleontológica, prehispánica, colonial, de la Independencia, aquí trajeron al generalísimo José María Morelos y Pavón, aquí derramó su sangre quien fue un héroe de la Independencia y de la liberación del yugo colonial español. Tenemos elementos históricos que deben determinar nuestro carácter y nuestra fortaleza para salir adelante”, mencionó.

José Guadalupe Martínez Pallares, jefe del Departamento de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, puntualizó que Ecatepec es de origen indígena, ya que según estudios antropológicos 1300 años antes de Cristo ya había asentamientos en el lugar. “Nosotros, los originarios, aparecemos en los códices”, dijo.

Subrayó que hoy los pueblos que dieron origen al municipio se reunieron para unidos celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y añadió que “los originarios, los dueños de estas tierras, le dimos la bienvenida a mucha gente de toda la República, los hemos abrazado y hoy podemos decir que somos una gran familia la que conforma este gran municipio de Ecatepec”.

Hay que destacar que unidos los representantes de los nueve pueblos realizaron un tapete de aserrín con los topónimos de cada pueblo.

También se presentó una muestra de fotografías antiguas de los pueblos de Guadalupe Victoria, San Cristóbal y Santo Tomás Chiconautla, además acudieron integrantes de la Asociación de Charros La Valentina A. C. del pueblo de Guadalupe Victoria y Gente de a Caballo, de San Andrés de la Cañada, así como 95 expositores de gastronomía y artesanía, junto con la exhibición de dos camiones antiguos de la línea San Pedro-Santa Clara, uno del año 1957 y otro del año 1977.