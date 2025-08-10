Continúa abierta la convocatoria al 9.º Festival de Arte Social Quilotzin

Toluca, Méx.- Continúa abierta la convocatoria para participar en el 9.º Festival de Arte Social Quilotzin, un encuentro multicultural que se celebrará del 9 al 19 de octubre de 2025 en San Miguel Almaya, municipio de Capulhuac, y con sedes alternas en Toluca. La invitación está dirigida a artistas y colectivos nacionales e internacionales interesados en formar parte de la programación de esta edición, cuyo eje curatorial gira en torno al concepto ancestral Altepétl, que entiende el territorio como un cuerpo vivo: montaña, agua y comunidad.

Desde su nacimiento en 2016, el Festival Quilotzin se ha consolidado como un espacio cultural diverso e incluyente que combina arte urbano, danza, teatro, música, cine, tradición y ecología. Más que un evento, representa una plataforma de diálogo comunitario, intergeneracional y artístico que fomenta la reapropiación simbólica del espacio público y la celebración de las raíces.

La convocatoria está abierta hasta el miércoles 20 de agosto de 2025 a las 11:11 p.m., y los proyectos seleccionados se darán a conocer el jueves 11 de septiembre a través del sitio oficial del festival.

Esta novena edición del festival contempla una amplia gama de disciplinas artísticas, entre ellas:

-Artes escénicas: teatro comunitario, danza en diversas expresiones, circo, performance y títeres.

-Música: desde expresiones tradicionales indígenas y afrodescendientes, hasta géneros contemporáneos como rock, jazz, electrónica y hip hop.

-Artes visuales y plásticas: pintura, escultura, fotografía, muralismo, graffiti e instalaciones.

-Literatura y oralidad: narración oral, poesía, crónica y presentaciones editoriales.

-Artes populares y cocina tradicional: cerámica, textiles, cartonería y gastronomía como expresión viva.

-Arte digital e interactivo: videojuegos culturales, realidad aumentada, video mapping y experiencias inmersivas.

-Arte comunitario: talleres, procesos colaborativos, escultura social y proyectos de transformación colectiva.

El proceso de inscripción consiste únicamente en llenar el formulario disponible en el enlace oficial: https://forms.gk/gy3n361mxAHJM29y6

Pueden postularse creadores individuales o colectivos, sin importar su nacionalidad o trayectoria. Las propuestas que se alineen con el eje temático Altepétl tendrán prioridad, aunque también se aceptarán trabajos con otras temáticas.

Los proyectos seleccionados contarán con:

-Difusión en medios oficiales del festival.

-Acompañamiento logístico y carta de participación.

-Alimentación, hospedaje y registro fotográfico durante el evento.

-Vinculación con redes artísticas y artículos oficiales del festival.

Cabe destacar que los gastos de transporte correrán por cuenta de cada participante.

Además, en esta edición, el Festival Quilotzin otorgará premios en efectivo a diversas propuestas destacadas, como reconocimiento a su aporte artístico y social. Los resultados de los seleccionados para formar parte de la programación del festival saldrán el 11 de septiembre.