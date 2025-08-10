Despliegan operativos de seguridad en puntos estratégicos de Toluca

Toluca, Méx.- El Gobierno Municipal de Toluca desplegó una serie de operativos simultáneos en puntos estratégicos de la capital mexiquense, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana, prevenir delitos y recuperar espacios públicos.

Por lo que más de 150 elementos de las coordinaciones Norte y Sur, así como de Grupos Especiales de la Dirección General de Seguridad y Protección, participaron el domingo en acciones de recuperación sobre la avenida Isidro Fabela, desde Gustavo Baz hasta Paseo Tollocan.

Lo anterior con el fin de inhibir la instalación irregular de comerciantes en las inmediaciones de la Terminal de Autobuses y del Mercado Juárez, con el fin de mejorar la movilidad, reducir riesgos y evitar faltas administrativas.

Mientras que, el Grupo Espartano activó el Operativo Código Azul en calles del Centro Histórico, enfocado en disuadir la presencia de motociclistas vinculados a robos —conocidos como motorratones— y reforzar la vigilancia en áreas de alta afluencia peatonal y comercial.

Asimismo, durante la celebración patronal de San Juan Bautista, en la delegación San Juan Tilapa, elementos municipales brindaron apoyo de seguridad y patrullaje a lo largo del recorrido religioso y cultural, que congregó a cerca de mil 500 asistentes; las acciones incluyeron recorridos pie a tierra y patrullajes móviles para preservar el orden y la tranquilidad.

En las delegaciones de Santiago Tlacotepec y San Pablo Autopan se implementó el Operativo Bancario Edificio Seguro en las instalaciones del Banco del Bienestar, con presencia permanente de la Policía Municipal para disuadir actos delictivos y proteger a usuarios y trabajadores.

Cabe mencionar que estas acciones forman parte de una estrategia integral que combina prevención, proximidad social y vigilancia focalizada en zonas de riesgo, con el propósito de fortalecer la paz pública y la confianza ciudadana.