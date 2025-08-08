Se trabaja en reformas electorales para EdoMéx: Vázquez

Toluca, Méx.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Legislatura mexiquense, Francisco Vázquez Rodríguez, adelantó que se trabaja en reformas para precisar la ley y evitar interpretaciones diversas, incluyendo ajustes a la lista de plurinominales y la propuesta de que, en elecciones municipales, quien quede en segundo lugar asuma la primera regiduría.

En entrevista, respaldó la permanencia del Instituto Electoral del Estado de México, al considerar que es clave para organizar comicios tan complejos como los de la entidad, que implican más de dos mil cargos.

“Pues tiene que haber alguien que ayude en la elección; no podríamos designar a alguien para una elección tan grande como es la del estado de México”, señaló.

“Ya tenemos una iniciativa y tenemos que ir mejorando en materia electoral, pues va cambiando la forma de pensar”, indicó.

Sobre la integración de la diputada Paola Jiménez Hernández al Partido de Morena, dijo que es un proceso que aún requiere concluir un trámite administrativo, pero que calificó como “prácticamente un hecho”.

Vázquez Rodríguez, explicó que este movimiento se había previsto tras un año de respeto a los acuerdos partidistas para evitar fricciones internas. Adelantó que, una vez recibido el oficio correspondiente, se procederá a su incorporación formal.

Aunque con esta adhesión Morena y sus aliados alcanzan mayoría calificada, el líder parlamentario aseguró que la actual legislatura se ha caracterizado por el diálogo y los consensos. “No necesitamos una mayoría aplastante para lograr acuerdos; esta legislatura ha sido de consensos y así seguirá”, finalizó.