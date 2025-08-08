“Club del Hielo” muestra beneficios de esta terapia al CRIA Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- La terapia, dirigida por especialistas de “El Club del Hielo”, mostró los beneficios que aporta en el proceso de recuperación de los pacientes tanto física como mentalmente, podría integrarse al CRIA, Huixquilucan.

“Está terapia, que consiste en la inmersión controlada en agua helada, complementada con técnicas de respiración consciente, busca reforzar el proceso de recuperación de los pacientes, tanto física como mentalmente”, expresó la alcaldesa Romina Contreras Carrasco.

Supervisada por la Presidenta Romina Contreras Carrasco, está terapia, comprobó que “esta experiencia inmersiva se pensó especialmente para los pacientes del CRIA, ya que brinda diversos beneficios como disciplina mental, conexión entre mente-cuerpo y reducción de estrés y ansiedad,” señaló la presidenta municipal.

Begoña García, instructora calificada, explicó que la exposición al frío ayuda a fortalecer la fuerza de voluntad, regular los niveles de estrés y, sobre todo, a trabajar la capacidad de manejar situaciones difíciles.

Además, con esta nueva terapia, los pacientes del CRIA reciben una atención integral que incluye activación física, cine-análisis, sesiones con Grupos de AA, talleres de desarrollo humano, manualidades, pintura y terapia individual y grupal.

La presidenta del Sistema Municipal DIF de Huixquilucan, Ana Luisa Pérez Aguilar, reconoció la labor de la alcaldesa por implementar talleres innovadores que benefician de manera integral a los pacientes.

Contreras Carrasco, expresó finalmente, que Gobierno de Huixquilucan continúa comprometido con ofrecer atención profesional y humana para ayudar a las personas a superar sus adicciones y reintegrarse a la sociedad.