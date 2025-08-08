EdoMéx, líder nacional en número de gatos como mascota

Toluca, Méx.– El Estado de México fue la entidad del país con mayor número de gatos como mascota en 2021, con un estimado de dos millones de ejemplares, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según estimaciones de la encuesta, ese año, México registró un total de 80 millones de mascotas, de las cuales 16.2 millones eran gatos, por lo que el Estado de México encabezó la lista, seguido por Veracruz, con 1.3 millones, y la Ciudad de México, con 1.1 millones de felinos domésticos.

La tenencia de gatos como animales de compañía ha tenido un impacto directo en la industria de alimentos para mascotas. Muestra de ello es que, tan solo en 2024, la producción nacional de alimentos balanceados para gato alcanzó las 89,976 toneladas, según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el Estado de México, autoridades y organizaciones de protección animal impulsan campañas de esterilización para perros y gatos como parte de una estrategia para frenar el abandono y el crecimiento no controlado de la población felina.

Especialistas señalan que el aumento en la población de gatos responde a factores como la facilidad de su cuidado, el espacio reducido que requieren y la creciente concientización sobre la adopción responsable.

Sin embargo, advirtieron que, sin medidas de control como la esterilización, el número de animales en situación de calle podría incrementarse.