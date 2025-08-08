Sé parte de la 12ª Carrera del Marisco en Zinacantepec

Zinacantepec, Méx.- El próximo domingo 24 de agosto, las calles de Zinacantepec se llenarán de energía y espíritu deportivo con la celebración de la 12ª edición de la Carrera del Marisco 5K. El evento, de carácter familiar e inclusivo, invita a corredores de todas las edades y capacidades a participar en una jornada que promueve la salud, la convivencia y el amor por el deporte. La cita es a las 8:00 horas en el emblemático Jardín Constitución, que servirá como punto de partida y meta.

Organizada por el gobierno municipal a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDEZ), la carrera ofrecerá una atractiva bolsa de premiación de $30,000 pesos a repartir entre los ganadores de sus diversas categorías. La inscripción es completamente gratuita y se realizará el día del evento a partir de las 7:00 horas.

Las categorías principales en las ramas varonil y femenil son: Libre (19-39 años), Juvenil (15-18 años), Máster (40-49 años) y Veteranos (50 años en adelante). Los premios para la categoría estelar, la Libre, serán de $2,500, $1,500 y $1,000 pesos para el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

Comprometidos con la inclusión, la carrera contará con categorías para personas en silla de ruedas, así como una modalidad infantil con distancias acordes a las edades de los pequeños atletas (de 9 a 14 años).

Una de las atracciones más esperadas es la categoría Pet Friendly, donde los participantes podrán correr con sus mascotas. En esta modalidad, se premiará la originalidad con un concurso al “mejor disfraz alusivo a la feria del marisco”, con premios de hasta $1,000 pesos para el ganador.

Para garantizar una experiencia óptima, la organización dispondrá de servicios de hidratación, primeros auxilios, seguridad y guardarropa. Además, los primeros 250 corredores que crucen la meta recibirán una medalla conmemorativa. Con el lema #SeguimosAvanzando, Zinacantepec se declara listo para recibir a cientos de atletas y familias en esta gran fiesta deportiva.