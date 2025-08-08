Isaac del Toro recuperó terreno y terminó cuarto en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos

Ciudad de México.- Isaac del Toro dejó atrás la caída sufrida en la primera etapa de la Vuelta a Burgos para mostrar una gran recuperación y finalizar en el cuarto lugar en la tercera etapa. El mexicano, subcampeón del Giro de Italia, aceleró en los últimos 20 kilómetros y logró mantenerse con el grupo principal en un recorrido montañoso de 185 kilómetros que unió San Pedro de Cardeña con Valpuesta.

Del Toro, quien corre para UAE Emirates, demostró su fuerza y determinación en un terreno exigente, que puso a prueba a los líderes de la carrera. Sin embargo, en los últimos 500 metros un pequeño titubeo del mexicano y otros competidores permitió que el joven francés Leo Bisiaux, del equipo Decathlon, se llevó la victoria de etapa, además de tomar el liderato general. Los italianos Giulio Ciccone y Giulio Pelizzari completaron el podio.

“Fue un día intenso, el equipo trabajó muy bien y sabía que todo se decidiría hasta el final. Me mantuve atento a la rueda de Ciccone para disputar la definición con los mejores”, declaró Bisiaux tras la etapa.

Con este resultado, Isaac del Toro escaló al tercer puesto en la clasificación general y ahora enfrentará un duelo intenso con Bisiaux y Pelizzari en la recta final de la competencia. La etapa 4 se correrá este viernes entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra con una distancia de 162,7 kilómetros y que es considerada de media montaña. Similar a la que se corrió este jueves.