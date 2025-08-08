Fortalece México presencia en el exterior con cinco nuevos embajadores

Ciudad de México.- Tras la ratificación por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los nombramientos presidenciales de cinco nuevas embajadoras y embajadores, México fortalece su presencia en el exterior, así como su compromiso con la defensa y protección de los connacionales en cualquier parte del mundo.

De los cinco nombramientos, cuatro pertenecen al Servicio Exterior Mexicano. Todos tienen la encomienda de defender los intereses nacionales y, como lo ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum, de brindar una atención cercana y comprometida con las comunidades mexicanas en el exterior.

En el caso de la titularidad de la representación de México en Líbano, la cual estaba vacante desde el 2023, la asumirá el ministro Francisco Ernesto Romero Bock. En la Embajada de México en Haití, fue ratificado como embajador José de Jesús Cisneros Chávez, también diplomático de carrera.

Por otro lado, la consejera Gisele Fernández Ludlow, asume la titularidad de México en Kenia, así como la representación ante el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT) y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; Claudia Pavlovich Arellano, será la embajadora de México en Panamá; y al embajador de carrera Francisco Javier Díaz de León, será titular en la representación de México en Türkiye.

México reafirma su compromiso de seguir impulsando, a través de una política exterior sustentada en sus principios constitucionales y orientada por el humanismo mexicano, la cooperación y el diálogo internacionales poniendo al centro de las decisiones a las personas mexicanas independientemente del lugar donde se encuentren.