“Hecho en Atizapán; Industria+Empleo”, plataforma integral que ofrece empleo a atizapenses

Atizapán, Méx.- Acompañado por la Presidenta Honoraria del DIF municipal, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas inauguro “Hecho en Atizapán; Industria+Empleo”, plataforma integral diseñada con el doble propósito: fortalecer al sector empresarial y multiplicar las fuentes de trabajo para los habitantes del municipio.

Está acción, forma parte de la estrategia para consolidar un municipio con más oportunidades, y fortalece el vínculo entre el sector industrial y la ciudadanía, impulsando el desarrollo económico local y la generación de empleos.

Más de 30 empresas formalmente establecidas participaron ofreciendo vacantes reales en sectores como industria, manufactura, logística y administración, con procesos de reclutamiento ágiles y directos para las y los asistentes.

“Lo que necesitamos es cambiar la visión de Atizapán, que deje de ser un municipio dormitorio y abramos oportunidades para generar los empleos que las familias atizapenses necesitan”, señaló Rodríguez Villegas.

Dijo que este encuentro fomenta un ecosistema de colaboración y crecimiento para las industrias asentadas en la demarcación. Al facilitar la creación de alianzas estratégicas y cadenas de suministro locales, el gobierno fortalece a las empresas para que sean más competitivas, se expandan y, como consecuencia directa, generen más y mejores puestos de trabajo para la ciudadanía.

“Siempre lo he dicho: si sumamos esfuerzos, damos mejores resultados. Y este evento es el reflejo de esa filosofía”, enfatizó el alcalde.

Reiteró que, con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de construir un Atizapán que crece con su gente, apostando por el talento local y el trabajo digno como base de su desarrollo.