Estrenan vecinos de Metepec la renovada calle Pedro Ascencio

Metepec, Méx.- Como parte de los trabajos de mejora en infraestructura vial, el alcalde Fernando Flores Fernández inauguró la rehabilitación de la calle Pedro Ascencio, una importante arteria que conecta los barrios tradicionales de Santa Cruz y San Mateo.

La obra, que abarca 739 metros de longitud por 9 metros de ancho, equivalente a 6,570 metros cuadrados beneficia directamente a más de 120 mil personas, entre residentes y automovilistas que diariamente utilizan esta vialidad clave entre la carretera Toluca-Tenango y la avenida Benito Juárez.

Durante la entrega, Flores Fernández destacó que el proyecto fue posible gracias al diálogo con la empresa Galerías Metepec, a la persistencia institucional y, sobre todo, a la participación ciudadana. “Es por voluntad de la ciudadanía, quien es la que verdaderamente gobierna el municipio”, afirmó el edil.

El presidente municipal aseguró que su administración es una de las que más obra pública ha ejecutado con recursos propios en todo el Estado de México. Anunció además que, en los cinco meses restantes del año, se entregarán 24 nuevas obras, entre ellas más calles rehabilitadas e infraestructura urbana.

Reconoció también que uno de los principales retos ha sido el bacheo, pero señaló avances significativos y anticipó próximas inauguraciones. “Trabajamos por el bien común, con acciones pensadas en el futuro y por el futuro de las nuevas generaciones”, sostuvo ante vecinos, empresarios y líderes comunitarios.

En materia de seguridad y servicios públicos, el edil informó sobre la instalación de 700 nuevas cámaras de videovigilancia, la incorporación de 116 patrullas —la mayoría ya en operación— y la colocación de 9 mil nuevas luminarias, avances que, dijo, reflejan un gobierno que responde a las decisiones y necesidades de la ciudadanía.