GEM e INEGI analizan la Encuesta Intercensal 2025 en el Estado de México

Toluca, Méx.- Este viernes, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez se reunió con los Coordinadores Estatales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para las Zonas Oriente y Poniente del Estado de México, en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde presentaron los lineamientos de la próxima Encuesta Intercensal 2025.

Durante la reunión, la mandataria estatal indicó que los representantes del INEGI informaron que este ejercicio estadístico permitirá obtener diagnósticos actualizados y evaluaciones en diversos indicadores sociales, con el objetivo de conocer los avances registrados en múltiples materias a nivel estatal y regional.

“Este viernes, en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz nos acompañaron los Coordinadores Estatales del INEGI en el Estado de México de las Zonas Oriente y Poniente. En la reunión, nos comentaron que estarán realizando la Encuesta Intercensal 2025, a través de la cual se contarán con diagnósticos y evaluaciones en indicadores sociales, a fin de conocer los avances en distintas materias. #ElPoderDeServir”, expresó.

La Encuesta Intercensal, que se realiza entre los censos de población y vivienda cada diez años, tiene como finalidad ofrecer información actualizada que sirva como insumo para el diseño de políticas públicas, planeación gubernamental y toma de decisiones basada en evidencia.

La colaboración entre instituciones de seguridad, gobierno y organismos de estadística como el INEGI fortalece la generación de datos confiables, necesarios para evaluar el desarrollo social en el Estado de México.