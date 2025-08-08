Facultad de la UAEMéx celebra 55 años con Mañana Deportiva e Integración

Toluca, Méx.– Con motivo de su 55 aniversario y con el objetivo de fortalecer la integración entre estudiantes, docentes y personal administrativo, la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) llevó a cabo la Mañana Deportiva y Jornada de Tutoría e Integración Bienvenida 2025B en la Unidad Deportiva “Adolfo López Mateos”.

La directora de la Facultad, María Fernanda Ballesteros Rivas, informó que el evento registró una asistencia cercana a los 700 estudiantes, quienes participaron en diversas actividades recreativas y deportivas, además de disfrutar de presentaciones musicales y conocer los servicios que ofrecen distintas dependencias universitarias.

“Vi a nuestros alumnos, docentes y administrativos con una muy buena actitud. Esta jornada la realizamos cada seis meses para recibir a los estudiantes de nuevo ingreso, y la respuesta fue muy positiva: asistió más de la mitad de nuestra comunidad estudiantil, que es de alrededor de 1,300 personas”, señaló Ballesteros Rivas.

Entre las actividades deportivas destacaron los torneos de voleibol, fútbol rápido, básquetbol y ajedrez. Además, un grupo musical amenizó la jornada, mientras que dependencias como la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes (DAAE), el Centro Internacional de Lengua y Cultura (CILC), el Centro de Enseñanza de Lenguas (CELE) y la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMSUAEMex) ofrecieron información y servicios a la comunidad universitaria.

La directora subrayó que la fortaleza de la Facultad de Química radica en la unión de sus tres sectores: estudiantes, profesores y personal administrativo. “Los tres son igualmente importantes y este año, que celebramos 55 años de historia, queremos seguir construyendo el prestigio que caracteriza a nuestra Facultad dentro de la UAEMéx”, afirmó.

El ambiente festivo y la participación entusiasta de la comunidad reflejaron el compromiso de la Facultad con la formación integral de sus estudiantes, fomentando no solo el desarrollo académico sino también el bienestar físico y social.

La jornada concluyó sin incidentes, con un saldo blanco, reafirmando que la convivencia y el deporte son herramientas clave para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia en la comunidad universitaria.