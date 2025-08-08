Rescatan en Naucalpan a tres perros víctimas de maltrato y en Metepec aseguran a 36 más

Naucalpan, Méx.- En una acción conjunta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Naucalpan y el Centro de Control de Bienestar Animal rescataron a tres perros que vivían en condiciones de maltrato dentro de un inmueble en la colonia Minas Palacio.

El operativo se originó a partir de una denuncia ciudadana que alertó sobre la posible existencia de caninos en situación de abandono y desnutrición en dicho domicilio. La Fiscalía inició una investigación y solicitó a un juez una orden de cateo para corroborar los hechos.

Con el mandamiento judicial autorizado, autoridades estatales y municipales ingresaron al inmueble, donde localizaron a tres ejemplares de raza pug con signos visibles de desnutrición. Los animales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal de Naucalpan, donde reciben atención y resguardo.

La dependencia recordó que un día antes, el jueves 7 de agosto, se llevó a cabo un operativo similar en Metepec, en coordinación con la Policía Municipal, en el que fueron rescatados 36 perros que permanecían en condiciones de hacinamiento, abandono y desnutrición en un inmueble de esa demarcación.

En el caso de Metepec, los animales fueron canalizados al Centro de Control Canino y Felino para su cuidado médico. Además, un presunto responsable del delito de maltrato animal fue detenido y presentado ante el Ministerio Público.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de maltrato animal y contribuir a la protección de los derechos de los animales en el Estado de México.