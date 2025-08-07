Metepec refuerza su seguridad ciudadana: 129 policías reconocidos y equipamiento renovado

Metepec, Méx.- El presidente municipal, Fernando Flores Fernández, entregó estímulos económicos a 129 elementos de la Policía Municipal, junto con 60 nuevos chalecos antibalas, como parte de un paquete integral de fortalecimiento institucional. Esta iniciativa busca consolidar la confianza ciudadana tras una serie de operativos exitosos.

Durante el evento, Flores Fernández destacó que en el último mes se realizaron 310 operativos coordinados, recuperando siete vehículos con reporte de robo y presentando ante instancias judiciales a 46 personas por diversos delitos, lo que ha contribuido significativamente a la reducción de actos delictivos en la demarcación

El alcalde afirmó que “la seguridad camina por la ruta correcta” y reafirmó su compromiso de continuar trabajando para que las familias de Metepec gocen de protección física y patrimonial, subrayando que los esfuerzos serán permanentes hasta convertir al municipio en uno de los más seguros del país

Estas acciones complementan otros avances importantes, como la inauguración de dos nuevos Centros de Atención Inmediata (CAI) —con lo que ahora suman nueve—, la puesta en servicio de 115 patrullas nuevas y la instalación de hasta 700 cámaras de videovigilancia conectadas al Centro de Mando municipal

Adicionalmente, según el informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), varios indicadores delictivos muestran una disminución notable, lo que respalda la efectividad de las estrategias implementadas por el gobierno municipal en lo que va de 2025

Como parte de una estrategia más amplia para dignificar la labor policial, el gobierno de Metepec también anunció: Un incremento salarial del 20 % para policías de escala básica, retroactivo al 1 de enero de 2025, beneficiando a más de 300 elementos. La construcción de la “Ciudad Policial”, un proyecto habitacional que contemplará 50 viviendas destinadas a los policías más destacados, como reconocimiento a su desempeño y como incentivo para su estabilidad familiar y profesional

Estas medidas forman parte del proyecto “Metepec Seguro”, cuyo objetivo es reducir aún más los índices delictivos y consolidar al municipio como un referente en materia de protección ciudadana en el Estado de México.