EdoMéx disminuye 23.5% el secuestro durante el 2025

Toluca, Méx.- En la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se dio a conocer que el delito de extorsión continúa a la baja en el Estado de México, presentando una disminución del 23.5 por ciento en lo que va del 2025 en comparación con el año anterior.

La gobernadora Delfina Gómez destacó en sus redes sociales los avances en materia de seguridad dados a conocer por la Fiscalía del Estado de México, resaltando el trabajo de los tres órdenes de Gobierno para fortalecer acciones que promuevan el bienestar de las familias.

“Presidí la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en el Palacio de Gobierno, la Casa del Pueblo mexiquense. En esta reunión, la @FiscaliaEdomex compartió información en la cual se destaca la disminución de 23.5 % en el delito de extorsión, en lo que va del 2025 y en comparación al 2024. Seguiremos sumando esfuerzos para la tranquilidad y el bienestar de las y los mexiquenses”, expresó.

Asimismo, durante la sesión número 470, realizada este miércoles, resaltó que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz continúa trabajando entre los gobiernos federal, estatal y los municipios para fortalecer cada una de las acciones en materia de seguridad para alcanzar la paz y la tranquilidad que merecen las familias mexiquenses.

“Iniciamos actividades este miércoles analizando las estrategias, acciones y avances en materia de seguridad en el #EdoMéx en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. En equipo y de forma coordinada seguiremos trabajando por el bienestar y tranquilidad de las y los mexiquenses”, refirió.

De igual manera, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares compartió la disminución en el delito de secuestro, asegurando que la suma de esfuerzos de quienes integran la estrategia de seguridad que encabeza la gobernadora, permite continuar dando buenos resultados en la materia.

“Durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México nos compartió que el delito de extorsión ha disminuido un 23.5% en lo que va del año, en comparación con el mismo periodo pero del 2024. Con acciones contundentes se está combatiendo este delito para que no quede impune. Sumar esfuerzos sigue y seguirá dando buenos resultados”, refirió.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, durante el periodo que corresponde del 1 de enero al 3 de agosto de 2025, se presentó una disminución en el delito de secuestro en comparación con el mismo lapso de 2024.

En este contexto, se hace un llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de delitos a través de la Línea 089, que se ha consolidado como una herramienta fundamental en la lucha contra la extorsión en el Estado de México, permitiendo la participación de la población en estrategias exitosas como “Operación Liberación”, implementada por los gobiernos estatal y federal.

La llamada es anónima, el servicio está disponible las 24 horas, los 365 días del año, y a cada reporte se le asigna un folio para su seguimiento formal.