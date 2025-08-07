Avanza Toluca en seguridad, cae 50% robo de autos en agosto

Toluca, Méx.- El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, evaluó los avances de la estrategia integral de seguridad que ha permitido reducir delitos como el robo de vehículos que en agosto registra una reducción cercana al 50%.

Durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Región Toluca, el alcalde destacó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y reafirmó el compromiso de su administración para continuar con el impulso de acciones concretas que abonen a una convivencia más pacífica y equitativa.

Sobre las acciones realizadas por la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, se informó que en la semana anterior se logró la detención de 47 personas por diversos delitos, 41 puestas a disposición y se brindaron 61 atenciones en materia de género, entre ellas apoyos, localizaciones de personas y asesorías.

La Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Robo de Vehículo informó que durante el periodo comprendido entre 2024 y 2025, se registró una disminución significativa en el número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de robo de vehículo, al contabilizarse 665 carpetas menos, lo que representa una reducción del 49.9%.

De manera específica, al comparar el mes de agosto de ambos años, se observa también una baja, con 13 carpetas de investigación menos iniciadas en 2025, respecto al mismo mes del año anterior.

Moreno Bastida remarcó que su gobierno actúa en sintonía con la estrategia estatal y nacional de seguridad, además destacó la importancia de alinear los esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno para lograr resultados visibles y duraderos.