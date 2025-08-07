Vinculan a proceso a hombre por extorsión en Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán, Méx.– Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Víctor “N” por su probable participación en el delito de extorsión, luego de que presuntamente se hizo pasar por inspector para exigir dinero a un comerciante, bajo amenazas de daño.

La determinación fue tomada tras valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), y como medida cautelar se impuso prisión preventiva.

El imputado permanecerá en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, mientras se desarrolla la investigación complementaria, que tendrá un plazo de dos meses.

De acuerdo con la indagatoria, Víctor “N” se presentó en un negocio dedicado a la compra, venta y reparación de tarimas de madera en Cuautitlán Izcalli, donde se ostentó falsamente como “inspector federal” ante el dueño. Supuestamente le advirtió que había sido demandado por sus trabajadores por explotación laboral, y le exigió dinero a cambio de no causarle daño ni quemar su establecimiento.

El sujeto intentó huir del lugar a bordo de un vehículo Chevrolet, pero fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad estatal y puesto a disposición del Ministerio Público, quien integró la carpeta de investigación correspondiente.

Aunque el acusado ya fue vinculado a proceso, se le considera inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra, conforme al principio de presunción de inocencia.