Apoya Rescala a familias de Naucalpan para enfrentar la falta de agua

7 agosto, 2025

Naucalpan, Méx.– El Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Elias Rescala, entregó tinacos a 80 familias de la Cuenca de San Mateo Nopala para que puedan hacer frente a la escasez de agua, pues en esta zona del municipio reciben el líquido por tandeo una o dos veces por semana.

Durante la entrega, Rescala aseguró a vecinas y vecinos que seguirá recorriendo Naucalpan, escuchando sus necesidades y peticiones, y trabajando para darles respuesta a través de apoyos directos o gestiones ante las autoridades municipales o estatales.

“Sepan ustedes que como priistas estamos comprometidos con la gente, estamos comprometidos a resolver, somos gente de territorio, somos gente de trabajo que hemos trabajado en sus comunidades” aseguró Rescala.

En el evento de entrega, el diputado estuvo acompañado por la presidenta del PRI Estado de México, Cristina Ruiz, quien aseguró que el trabajo en territorio es fundamental para hacer equipo con la ciudadanía y lograr una mejor calidad de vida para las familias mexiquenses.

“Hoy me da enorme gusto Elías que ese compromiso que hiciste de regresar a las comunidades y hacer trabajo de gestión como el que haces el día de hoy, eso es lo que necesita el PRI, lo que necesita la gente”, enfatizó Ruiz.

El desabasto de agua en la Cuenca de San Mateo Nopala ha limitado durante años las actividades básicas de las familias, por lo que esta acción representa un paso importante para mejorar su calidad de vida.

“Lo necesito porque llega el agua cada tercer día entonces tenemos que tener la reserva para las cosas básicas como, el baño, bañarnos, los trastes, y ya no me voy a tener que estar esperando a que llegue el agua para lavar, ya con el tinaco ya puedo llegar sin la presión y lavar a la hora que yo quiera” compartió Diana Cortés.

“Es una ayuda que realmente no nada más yo, varias familias van a salir beneficiadas, y estamos muy agradecidos. Necesitamos un recipiente para acaparar más agua porque no nos alcanza con lo que tenemos, tenemos que guardar porque no es suficiente” compartió el Blas Ramírez.

Con la entrega de tinacos se busca facilitar la captación de agua a las familias de la zona, para hacer frente a los cortes o irregularidades en el suministro.