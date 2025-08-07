A favor de una reforma profunda a la Ley de Amnistía: Díaz

Toluca, Méx.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Fernando Díaz Juárez, se pronunció a favor de una reforma profunda a la Ley de Amnistía para hacerla más accesible, flexible y con mayor cobertura, al señalar que actualmente enfrenta diversos candados legales que limitan su aplicación efectiva.

En entrevista, después de la Primera Sesión Ordinaria del Observatorio de los Pueblos Originarios y Comunidades Afrodescendientes del Poder Judicial del Estado de México, el magistrado reconoció que existe ya un consenso entre legisladores sobre la pertinencia de modificar esta ley, y expresó su disposición a participar en mesas de análisis para aportar la experiencia operativa del Poder Judicial en su implementación.

“Si nos invitan a participar en las mesas para poder opinar, estaremos con mucho gusto, siempre con el ánimo de coadyuvar y de colaborar”, indicó.

El magistrado presidente, dijo que el 50% de las solicitudes de Amnistía han sido resueltas favorablemente hasta el momento, pero advirtió que persisten restricciones, como la exclusividad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar casos relacionados con delitos de alto impacto, lo cual limita su alcance.

Señaló que esta limitación debe debatirse en el Congreso para permitir que otros órganos también puedan proponer solicitudes.

Recalcó que el Poder Judicial continúa resolviendo las solicitudes que se presentan conforme a la ley, incluso destacando el reciente caso atendido por la Sala de Asuntos Indígenas, que resolvió favorablemente una solicitud presentada por una persona perteneciente a un grupo en situación de vulnerabilidad, víctima de violaciones graves a derechos humanos.

“La Amnistía se tiene que ver como una segunda oportunidad para quienes fueron juzgados en procesos viciados o con violaciones a derechos fundamentales. Se trata de permitirles retomar su vida en libertad”, finalizó.