Impulsan en el Congreso la inclusión juvenil en temas legislativos

Toluca, Méx.- Con el propósito de brindar a las juventudes una experiencia teórica y práctica sobre el trabajo legislativo, la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza (morena) inauguró el ‘Verano Legislativo Juvenil 2025’ en el Congreso del Estado de México, con 40 participantes, como una herramienta para conocer más de cerca los asuntos políticos, sociales y culturales desde la perspectiva legislativa.

Acompañada del diputado Carlos Alberto López Imm (PVEM), la legisladora explicó que el programa, de un mes de duración, se estructurará en mesas de trabajo que simularán una comisión legislativa, con temas relevantes como: seguridad, acceso al agua, igualdad de género, salud, grupos vulnerables y derecho a la ciudad. Estos serán analizados desde la óptica de los jóvenes, con el objetivo de generar propuestas legislativas más inclusivas y eficaces.

Al subrayar la importancia de que las juventudes sean protagonistas en la transformación social de la entidad, la parlamentaria enfatizó que los sectores público, privado y social deben establecer mecanismos para escuchar sus voces. Aseguró que es posible encontrar soluciones comunes a problemas sin importar la edad, condición social, sexualidad o grado académico.

Además, consideró fundamental revalorar el trabajo legislativo, destacando el esfuerzo de investigación, de campo y el contacto cercano con la ciudadanía para poder crear leyes que realmente beneficien a las personas.

La diputada también agradeció al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), por las facilidades otorgadas para realizar esta actividad, así como al apoyo brindado por sus compañeros de bancada Rigoberto Vargas Cervantes y Angélica Pérez Cerón. Reconoció igualmente el impulso que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez está dando a las juventudes en el Estado de México.

Como presidenta de la Comisión Especial de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias, la diputada María del Carmen de la Rosa explicó que el ‘Verano Legislativo Juvenil’ incluye diversas actividades para discusión de los temas, y adelantó que la próxima reunión se llevará a cabo el 26 de agosto en la sede del Congreso local.

Finalmente, invitó a las y los participantes a vivir la experiencia del trabajo parlamentario, que abarca la elaboración de iniciativas y dictámenes, las votaciones, el desarrollo de las sesiones en el Pleno, el trabajo en las comisiones legislativas, la labor de comunicación social y el trabajo de los asesores legislativos.

Cabe destacar que el ‘Verano Legislativo Juvenil’ cuenta con la participación de jóvenes estudiantes de bachillerato y licenciatura, profesionistas, trabajadores, delegadas municipales, activistas y emprendedoras de los municipios de Acolman, Ixtlahuaca, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Metepec, Atlacomulco, Temoaya y Toluca.