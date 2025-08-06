Arrancan cuartos de final del Torneo de Fútbol Metropolitano Valle de Toluca

Metepec, Méx.- Con canchas rehabilitadas gracias al Programa de Obra Pública del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, el Torneo de Fútbol Metropolitano del Valle de Toluca avanza a su fase de cuartos de final, consolidando el deporte como herramienta de reconstrucción del tejido social.

Organizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), el torneo ha reunido a selecciones de 17 municipios en un ambiente de convivencia, identidad y participación comunitaria, generando espacios de encuentro y orgullo para miles de familias mexiquenses.

Los ocho equipos clasificados que buscarán su pase a semifinales son: Texcalyacac; “Ocelotes” de Otzolotepec; Metepec; “Molinillos F.C.” de Rayón; San Mateo Atenco; “Chicharroneros” de Mexicaltzingo; “Torneros F.C.” de San Antonio la Isla, y “Ajolotes” de Lerma.

La emoción deportiva se vivirá este sábado 9 de agosto con los siguientes enfrentamientos:

“Chicharroneros” de Mexicaltzingo vs San Mateo Atenco

“Molinillos F.C.” de Rayón vs Metepec

“Ajolotes” de Lerma vs “Torneros F.C.” de San Antonio la Isla

“Ocelotes” de Otzolotepec vs Texcalyacac

Durante las jornadas pasadas, la afición disfrutó encuentros llenos de entrega y pasión. Toluca se despidió con orgullo tras vencer 3-0 a “Chapulines” de Chapultepec, mientras que Metepec obtuvo una contundente victoria de tres tantos a cero ante los “Ocotes” de Ocoyoacac. También se registró un reñido empate 1-1 entre “Ocotes” y “Ocelotes”.

Esta iniciativa surgida de las mesas de trabajo entre Sedui y los municipios metropolitanos, promueve la actividad física y la recuperación de espacios públicos, el fortalecimiento del sentido de pertenencia y el bienestar colectivo de las comunidades del Valle de Toluca.