“El Sueño Bimbo” lleva a 50 niñas de 23 países al corazón del Barça

Ciudad de México.- Grupo Bimbo, la empresa de panificación líder a nivel global, a través de su marca BIMBO®, Global Partner del FC Barcelona y Main Partner del FC Barcelona Femenino, llevó a cabo la segunda edición de su campaña global “El Sueño Bimbo”. Con esta iniciativa, 50 niñas de entre 10 y 13 años, provenientes de 23 países, que sueñan con ser jugadoras profesionales, tuvieron la oportunidad única de entrenar en las instalaciones deportivas del Barça y de convivir con destacadas jugadoras del club como Aitana Bonmatí, Mapi León y Jana Fernández.

La experiencia tuvo lugar durante mayo de 2025 en Barcelona, España, donde las niñas también participaron en un workshop formativo con Barça Academy y disfrutaron de dos días de entrenamientos dirigidos por entrenadores profesionales del FC Barcelona. Además de estas actividades deportivas, las niñas exploraron el Barrio Gótico en un rally interactivo, visitaron Santa Perpètua de Mogoda para elaborar su propio pan junto a BIMBO®, y culminaron su viaje con un partido amistoso contra equipos de Barça Academy.

Las jóvenes promesas que participaron en esta segunda edición provinieron de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Uruguay y Venezuela.

Aitana Bonmatí, futbolista profesional del Barça Femenino, miembro de la Selección Española de Fútbol y embajadora global de la marca BIMBO®, compartió su perspectiva sobre la importancia de esta iniciativa al comentar: “Más allá del deporte, siento una responsabilidad positiva que me impulsa. Es increíblemente gratificante saber que puedo inspirar a niñas que antes no tenían muchos referentes en el fútbol femenino, permitiéndoles soñar en grande. La nutrición es fundamental para optimizar cada desempeño, por eso, valoro enormemente trabajar con marcas que se comprometen a crear estas experiencias transformadoras para las niñas; es verdaderamente ejemplar”.

Jessica Sharon, Soñadora BIMBO®, proveniente de Querétaro, México, expresó: “Llegar a Barcelona fue algo increíble. Me sorprendió más de lo que imaginaba. Jamás voy a olvidar esta experiencia; está muy marcada en mi corazón.” 2

La campaña “El Sueño Bimbo”, producida en colaboración con Disney/ESPN, comenzó a difundirse durante julio y agosto en redes sociales y medios de comunicación de los diferentes países, con el objetivo de compartir la inolvidable experiencia que vivieron las 50 seleccionadas en Barcelona.