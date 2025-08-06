Los Diablos de Mohamed cierran invictos y esperan rival en la Leagues Cup

Nueva York, Estados Unidos.- El Toluca FC cerró con fuerza la fase de grupos de la Leagues Cup 2025 y dejó su destino en manos de los resultados restantes. Con 8 puntos de 9 posibles, los Diablos Rojos culminaron invictos su participación, lo que dejó satisfecho a su entrenador, Antonio Mohamed.

Tras vencer a New York City FC en su último compromiso, el “Turco” elogió la actuación de sus dirigidos y reconoció el esfuerzo colectivo frente a tres rivales complicados, todos en calidad de visitante.

“Me voy muy satisfecho. Enfrentamos a tres grandes equipos: Columbus, New York y Montreal. Cada uno con sus fortalezas. Sacamos 8 puntos de 9, no es fácil, y más jugando fuera. Hicimos tres partidos inteligentes”, declaró el técnico quien ya tiene la mira puesta en la siguiente fase.

Mohamed también reconoció el papel de la afición que acompañó al equipo en esta etapa. “Siempre es importante que vengan a respaldar al equipo. Eso se siente y motiva”, aseguró.

Respecto a las diferencias entre la Liga MX y la MLS, el “Turco” fue claro al decir que no es posible una comparación justa mientras todos los juegos se disputen en territorio estadounidense. El técnico también se tomó un momento para enviar un mensaje de apoyo a Bruno Méndez, quien viajó a Uruguay tras el fallecimiento de su padre. “Fue un día triste para todos. Le mandamos un fuerte abrazo a él y a su familia”, finalizó.

El Toluca tiene su pase asegurado a los Cuartos de Final y Mohamed mantiene la fe en que les va a ir bien en la segunda parte de este torneo. Por lo pronto, el Toluca regresará a México para medirse el día lunes 11 de agosto a los Bravos de Juárez, en actividad de la fecha 4 de la Liga MX.