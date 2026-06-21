Presidenta Claudia Sheinbaum prioriza ámbito educativo en BC

Baja California, Méx.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó este fin de semana una intensa gira de trabajo por Baja California, enfocada en fortalecer la educación pública, ampliar los programas de bienestar y dar seguimiento a proyectos estratégicos de infraestructura y energía para la entidad.

Las actividades de la mandataria federal se desarrollaron principalmente en los municipios de Tijuana y Mexicali, donde sostuvo encuentros con estudiantes, beneficiarios de programas sociales, autoridades estatales y representantes de diversos sectores de la población.

Durante su visita a Tijuana, Sheinbaum inauguró el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 290, una nueva institución educativa que forma parte de la estrategia nacional para ampliar la cobertura de educación media superior en el país.

En el evento, la presidenta destacó que el Gobierno de México mantiene como prioridad garantizar el acceso de las y los jóvenes a la educación, por lo que se proyecta la creación de más de 200 mil nuevos espacios para estudiantes de bachillerato a nivel nacional durante su administración.

Acompañada de estudiantes y docentes, la mandataria recorrió las instalaciones del plantel y conoció diversos proyectos tecnológicos desarrollados por alumnas y alumnos, entre ellos prototipos robóticos que reflejan el impulso a la formación científica y tecnológica de las nuevas generaciones.Como parte de su agenda, también encabezó la entrega de tarjetas correspondientes a la beca universal “Rita Cetina”, programa federal que busca apoyar la permanencia escolar de millones de estudiantes de educación básica en todo el país.

La presidenta reiteró que la educación continuará siendo uno de los pilares fundamentales de su gobierno y subrayó que los programas sociales destinados a niñas, niños y jóvenes representan una inversión estratégica para el futuro de México.Durante su estancia en Tijuana también se registraron manifestaciones de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes aprovecharon la presencia presidencial para exponer diversas demandas relacionadas con sus pensiones. Las expresiones se desarrollaron de manera pacífica mientras continuaban las actividades oficiales.

Para este domingo, la gira presidencial se trasladó a Mexicali, donde Sheinbaum dio seguimiento a proyectos vinculados con el fortalecimiento de la infraestructura energética y el desarrollo económico de la región fronteriza, considerada una de las zonas estratégicas para la inversión y el crecimiento industrial del país.Asimismo, sostuvo reuniones de trabajo con autoridades federales y estatales para evaluar el avance de programas de bienestar, desarrollo regional y obras prioritarias para Baja California.

En paralelo a sus actividades en la entidad, la titular del Ejecutivo federal se refirió a diversos temas de alcance nacional, entre ellos las negociaciones que mantienen las secretarías de Gobernación y de Educación Pública con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), reiterando que el diálogo continuará para atender las demandas del magisterio.La gira de trabajo de este fin de semana confirmó tres de los principales ejes de la administración federal: el fortalecimiento de la educación pública, la consolidación de los programas sociales y el impulso a proyectos de infraestructura que buscan generar desarrollo económico y bienestar en las distintas regiones del país.