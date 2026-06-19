Lanzan campañas para proteger a mujeres y niñez contra la violencia en el Mundial

Toluca, Méx.- Ante la celebración del Mundial de Futbol y el incremento de la movilidad de personas, turistas y aficionados, el Gobierno del Estado de México puso en marcha una estrategia integral para fortalecer la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres, prevenir la violencia y fomentar la cultura de la denuncia durante el desarrollo de la justa deportiva internacional.

En conferencia de prensa, autoridades de la Secretaría de las Mujeres y del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) informaron sobre la implementación de tres campañas especiales impulsadas por instrucciones de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el propósito de que la fiesta deportiva se viva en un ambiente de respeto, seguridad y protección de los derechos humanos.

Uno de los ejes principales es la campaña “Tarjeta Roja, la niñez se protege”, una estrategia de sensibilización que busca prevenir cualquier forma de violencia, abuso, explotación, turismo sexual y trabajo infantil durante el Mundial.

La secretaria ejecutiva de SIPINNA Estado de México, Tania Montcerrat Granados Cervantes, destacó que los grandes eventos deportivos suelen incrementar situaciones de vulnerabilidad para la infancia y adolescencia, por lo que es necesario fortalecer la vigilancia social y la denuncia.

“Queremos que la tarjeta roja sea una señal de alerta para toda la sociedad. Que cuando observemos alguna situación que ponga en riesgo a una niña, niño o adolescente, actuemos y denunciemos. La protección de la niñez es una responsabilidad compartida”, señaló.

La funcionaria explicó que la campaña busca generar reflexión sobre problemáticas que suelen agravarse durante eventos masivos, como la violencia en espacios privados, la explotación infantil y el turismo sexual, fenómenos que han sido identificados por organismos internacionales en distintas competencias deportivas alrededor del mundo.

Asimismo, resaltó que la estrategia cuenta con el respaldo de organismos internacionales como UNICEF y Save The Children, además de la participación de cadenas hoteleras, restaurantes, municipios sede y de tránsito turístico, así como organizaciones de la sociedad civil.

“La indiferencia también lastima. No podemos ser espectadores cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes están en riesgo. En el Estado de México no hay espacio para la violencia, la explotación ni el trabajo infantil”, enfatizó.

Otro de los programas reforzados durante la temporada mundialista es la campaña “Nos Movemos Seguras”, orientada a prevenir y combatir el acoso y la violencia sexual en el transporte público.

La directora general de Transversalización de la Perspectiva de Género, Martha Paulina Jacinto Bravo, informó que esta estrategia ha beneficiado a más de nueve millones de mujeres y ha puesto especial atención en adolescentes y niñas de municipios estratégicos del Valle de México y la zona oriente de la entidad.

Detalló que más de 350 operadores de transporte público han sido capacitados para identificar, atender y acompañar a víctimas de violencia sexual, además de canalizarlas ante las instancias correspondientes para formalizar denuncias.

Como parte de las acciones extraordinarias por el Mundial, la campaña ampliará su cobertura al Aeropuerto Internacional de Toluca y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde se instalarán materiales informativos, videos, mensajes de sensibilización y orientación para víctimas, incluso en inglés y Lengua de Señas Mexicana.

La funcionaria recordó que diversos estudios han documentado incrementos en los casos de violencia familiar y de género durante eventos deportivos de gran magnitud.

“Sabemos que durante este tipo de acontecimientos aumenta la movilidad de personas y también se pueden incrementar situaciones de violencia. Por ello buscamos que las mujeres conozcan las herramientas de apoyo y sepan dónde denunciar”, indicó.

Entre los resultados reportados por el gobierno estatal destaca una reducción del 16 por ciento en la incidencia de este tipo de delitos durante el segundo semestre de 2025, atribuida en parte a la implementación de esta campaña.

Durante la presentación también se reforzó la difusión de la campaña “UNIDAS Contigo”, enfocada en acercar a las mujeres los mecanismos de atención, protección y acompañamiento disponibles en la entidad.

La directora de Prevención y Atención a la Violencia, Citlalli Vidal Otero, destacó que durante periodos festivos o de alta concentración social pueden incrementarse los casos de violencia, por lo que resulta indispensable que las mujeres conozcan los servicios gratuitos disponibles.

La principal herramienta es la Línea para Mujeres en Situación de Violencia 800 108 4053, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, donde especialistas brindan orientación psicológica, jurídica y trabajo social, además de realizar canalizaciones de emergencia cuando la situación lo requiere.

La funcionaria recordó que el Estado de México cuenta con 93 Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia (UNIDAS), 42 Centros Libres y una red de nueve refugios para mujeres que enfrentan riesgos graves, incluyendo un espacio especializado para mujeres de la diversidad sexual.

“Muchas veces la violencia escala a niveles que ponen en riesgo la vida. Por eso contamos con refugios donde las mujeres y sus hijos pueden permanecer en espacios seguros mientras reconstruyen su proyecto de vida”, explicó.

Además, se mantiene activa la Línea Hombre a Hombre 800 900 43 21, un servicio de atención emocional y orientación dirigido a hombres, con el objetivo de prevenir conductas violentas y fomentar relaciones más igualitarias.

Las autoridades coincidieron en que el Mundial de Futbol debe convertirse en una oportunidad para fortalecer la cultura de la prevención y la denuncia, garantizando que la celebración deportiva se desarrolle en un entorno seguro para toda la población.

El mensaje central de las campañas es la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres es una responsabilidad colectiva. “Levantemos juntos la tarjeta roja contra la violencia. En el Estado de México los derechos de la niñez se respetan y no habrá tolerancia frente a ninguna forma de explotación o agresión”, concluyeron las autoridades.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México busca que la pasión por el futbol se viva con responsabilidad, respeto y seguridad, reafirmando que ninguna celebración está por encima de los derechos humanos y la dignidad de las personas.