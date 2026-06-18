“Vamos”, el himno mundialista de Diferente Nivel, conquista al público a días de su lanzamiento

Toluca, Méx.- A tan solo 12 días del lanzamiento de “Vamos”, el más reciente sencillo de la reconocida agrupación de música regional mexicana Diferente Nivel, realizado en colaboración con el afamado productor internacional Maffio, la respuesta del público ha superado las expectativas de sus creadores.

En entrevista para El Valle, el vocalista de la agrupación, Arturo Balderas Lugo, expresó su satisfacción y agradecimiento por la gran aceptación que ha recibido esta producción musical, misma que ya cuenta con 1 millón de reproducciones, la cual describió como un auténtico himno de apoyo, orgullo y pasión dedicado a la Selección Mexicana, en el marco de la justa mundialista que tiene a México como una de sus sedes.

El tema destaca por su innovadora propuesta sonora, que fusiona la fuerza y autenticidad del regional mexicano con matices tropicales y una energía deportiva que conecta con la emoción que viven millones de aficionados al futbol. Gracias a esta combinación, “Vamos” se ha convertido en una canción que celebra no solo el deporte, sino también la identidad, la unión y el espíritu de los mexicanos.

Disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube, el sencillo representa una de las apuestas más ambiciosas de Diferente Nivel, agrupación que se ha distinguido por mantenerse vigente a través de propuestas frescas y de alta calidad musical. La canción logra transmitir un mensaje de fraternidad entre las aficiones del mundo, sin perder la esencia y el orgullo de las raíces mexicanas.

Durante la conversación, Arturo Balderas también compartió parte de la historia de esfuerzo y perseverancia que ha acompañado a la banda a lo largo de una década de trayectoria artística. Reconoció que abrirse camino en la industria musical no ha sido sencillo, pues implica competir en un entorno altamente exigente donde el respeto, el reconocimiento y la permanencia se ganan con trabajo constante.

Sin embargo, destacó que la disciplina, la pasión por la música y el compromiso con su público han sido factores fundamentales para consolidar el crecimiento de Diferente Nivel, agrupación que continúa componiendo, innovando y perfeccionando su propuesta artística día tras día.

Asimismo, el cantante envió un mensaje a las nuevas generaciones de músicos y compositores, a quienes exhortó a mantenerse fieles a sus convicciones y a crear desde la sensibilidad y el corazón.

“Lo más importante es creer en lo que uno hace y expresar lo que realmente siente. Cuando la música nace de manera auténtica, tiene la capacidad de trascender y dejar huella”, señaló.

Balderas también recordó con orgullo los inicios de la agrupación, cuando interpretaban temas de Plebes del Rancho, agrupación que años después se convertiría en una referencia importante dentro de su carrera. Hoy, ese esfuerzo y constancia les han permitido compartir proyectos musicales con artistas que en algún momento admiraron, reflejando el crecimiento que han alcanzado dentro del género.

Finalmente, Arturo Balderas invitó al público a seguir apoyando la música de Diferente Nivel y anunció que la agrupación se presentará próximamente el próximo 20 de junio en la tradicional Feria del Cobre, en Sonora, donde prometen ofrecer un espectáculo lleno de energía, sentimiento y el sello musical que los ha convertido en una de las propuestas más destacadas del regional mexicano contemporáneo.