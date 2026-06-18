Ecatepec inaugura Festival Turístico Nacional 2026 con 220 artesanos

Redacción

Redacción 18 junio, 2026

18 junio, 2026 Municipios

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Ecatepec, Méx.- El Festival Turístico Nacional 2026: Ecatepec, tierra de encuentro y raíces, abrió sus puertas en San Cristóbal Centro a más de 220 artesanos de Michoacán, Hidalgo y el Estado de México que del 18 al 21 de junio brindarán a los visitantes una diversidad de sabores, artesanías, oferta turística, música y presentaciones artísticas en un horario de las 9:00 a las 19:00 horas.

Así, Ecatepec se convirtió en un gran punto de encuentro donde convergen la creatividad, la tradición y el orgullo de nuestras raíces, lo que fortalece la identidad cultural y el desarrollo de las comunidades.

Durante la inauguración del evento, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss afirmó que en tiempos “donde se nos quiere vender la idea de que todo lo puede hacer una computadora”, las y los artesanos emergen y recuerdan la importancia de trabajar con las manos.

Subrayó que “un artesano no solo fabrica objetos, un artesano transforma la materia en metal, la madera, el barro, el papel y se convierten en arte, en bellas artesanías (…) Y al hacerlo, encarna el gesto de otros que vinieron antes y también enseña a las futuras generaciones. Ustedes no hacen piezas, ustedes hacen memoria, hacen historia viva; por eso creo que todos tenemos que aprender de las y los artesanos (…) de su paciencia, de su creatividad y de su imaginación, y de su vocación de servicio”.

A su vez, Angélica Quijano Hernández, directora de Desarrollo Económico de Ecatepec, señaló “celebremos juntos el orgullo artesanal y nuestra cultura. Los invitamos a descubrir las manos que crean arte, los sabores que nos unen y las tradiciones que mantienen viva nuestra identidad”.

María del Rosario Lizalde Vázquez, titular del Área de Artesanía y Turismo del Gobierno de Ecatepec indicó “los ciudadanos, los ecatepenses, tienen derecho al turismo social, tienen derecho a conocer”, y agregó que con artesanías, gastronomía, música, danza y expresiones culturales de Hidalgo, Michoacán y de los municipios mexiquenses de Chimalhuacán, Coatepec Harinas, Papalotla, Teotihuacán, Tenancingo, Texcoco y Ecatepec, el festival convierte a este municipio en un espacio de encuentro donde las tradiciones viajan para acercarse a la gente.

Por su parte, en representación del estado de Hidalgo, Neida Naranjo Baltazar sostuvo que “este evento nos recuerda que la cultura tiene la extraordinaria capacidad de unir a los pueblos; allí donde existen diferencias geográficas, económicas o sociales, la cultura constituye diálogo, donde hay distancia, genera cercanía y donde existen desafíos abre caminos para cooperación y entendimiento”.

Mientras que Johan Armando Padilla Zúñiga, del área de fomento y exposiciones artesanales de la Casa de Artesanías de Michoacán, recordó que dicho estado cuenta con 16 ramas artesanales e invitó a los visitantes a visitar el stand instalado en la explanada municipal de Ecatepec, donde van a encontrar madera, laca perfilada, textil, alfarería y gastronomía típica, entre otros productos.

La pieza artesanal que se entregó como reconocimiento y recuerdo a las delegaciones participantes del Festival Turístico Nacional 2026 fue creada por Fermín Zárate Trujillo y el equipo de Pochote Cerámica, orgullosamente establecidos en Ecatepec. La obra simboliza el talento, la tradición y la identidad cultural que distinguen a las manos artesanas del municipio y fortalecen los lazos de encuentro entre comunidades de todo el país.

Detrás de cada pieza artesanal hay una historia de identidad, dedicación y orgullo comunitario. El trabajo de Pochote Cerámica demuestra que el talento nacido en Ecatepec tiene la capacidad de trascender generaciones y fronteras, al convertir las tradiciones en arte y a las manos de sus creadores en embajadoras de la riqueza cultural del municipio.

En el evento se dieron cita la alcaldesa de Chimalhuacán, Xochitl Flores Jiménez; la diputada federal Xóchitl Arzola Vargas, la directora de Turismo de Texcoco, Roxana Espinoza Olivares, así como integrantes del Ayuntamiento de Ecatepec, entre otros invitados especiale