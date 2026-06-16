“Mamma Mia!” llega a Lerma con cuatro funciones y causa solidaria

Toluca, Méx.- La producción musical Mamma Mia! ha registrado una respuesta favorable del público a pocos días de su presentación en el Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay, por lo que se prepara para ofrecer cuatro funciones este fin de semana en el municipio de Lerma.

El montaje forma parte de la iniciativa “El Arte También Salva Vidas”, impulsada por la Cruz Roja Mexicana Delegación Toluca en coordinación con Imaginatio Art Studio, un proyecto que busca vincular la expresión artística con la participación social y el apoyo a causas humanitarias.

Inspirado en los grandes éxitos del grupo sueco ABBA, el musical reúne a talentos escénicos de la región en una producción dirigida a toda la familia, donde la música, la actuación y la coreografía dan vida a una de las historias más reconocidas del teatro musical contemporáneo a nivel mundial.

La puesta en escena cuenta con la dirección escénica de Abel Fernando, dirección vocal de Alan Cahue y coreografía de Juan Carlos López, además de la producción de Sandy Fuentes y la asistencia escénica de Dan Bojorges, equipo que ha consolidado un montaje de corte profesional con enfoque comunitario.

De acuerdo con los organizadores, el proyecto ha despertado interés entre el público gracias a su propuesta artística y su objetivo solidario, ya que parte de lo recaudado será destinado a fortalecer las labores de asistencia que realiza la Cruz Roja Mexicana en la región.

Ante la expectativa generada, se hizo un llamado a la ciudadanía para adquirir sus boletos con anticipación y ser parte de esta experiencia cultural que combina entretenimiento con responsabilidad social.

Las funciones programadas se llevarán a cabo el sábado a las 16:00 y 20:00 horas, así como el domingo a las 13:00 y 17:00 horas, en el Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay, ubicado en Lerma.

Los boletos están disponibles en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana Delegación Toluca y a través de las redes sociales de Imaginatio Art Studio.