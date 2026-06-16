EdoMéx prevé derrama de 5 mil 170 mdp por Día del Padre

Toluca, Méx.- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, estima que la celebración por el Día del Padre podría dejar en la entidad una derrama económica superior a los 5 mil 170 millones de pesos, lo que representaría un incremento de 10 por ciento respecto al 2025.

Se prevé que los sectores más beneficiados por esta celebración sean los restaurantes, centros de entretenimiento, tiendas de autoservicio y departamentales, que en conjunto generan empleo formal para alrededor de 158 mil mexiquenses.

Este año, la celebración del Día del Padre coincide con el Mundial, por lo que los restaurantes y establecimientos dedicados a la preparación de bebidas, centros deportivos, recreativos y de entretenimiento podrán contribuir de manera importante en esta derrama.

De igual forma, se observa una participación creciente de unidades económicas vinculadas a la venta de ropa y calzado, además de servicios automotrices como la venta de refacciones, mantenimiento y lavado de vehículos.

Como ha sido tendencia en los últimos años, el comercio electrónico también será beneficiado, datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) señalan que, en 2025, más de 77 millones de personas en el país realizaron compras en línea, lo que representa el 17.7 por ciento del total de las ventas minoristas en el país.

Finalmente, esta dependencia señala que se estima que el gasto promedio por padre sea de alrededor de mil 500 pesos, por lo que se invita a realizar consumo de manera responsable.