PVEM dialoga con líderes sindicales en EdoMéx

Redacción

Redacción 14 junio, 2026

14 junio, 2026 Municipios

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Tlalnepantla, Méx.- Con el objetivo de fortalecer el diálogo con el sector obrero y avanzar en la construcción de acuerdos en favor de las y los trabajadores mexiquenses, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, José Alberto Couttolenc Buentello, sostuvo un encuentro con diversos líderes sindicales del Estado de México.

La reunión, realizada en el municipio de Tlalnepantla de Baz, se desarrolló en un ambiente de diálogo abierto y colaboración, donde se abordaron distintas problemáticas del ámbito laboral, así como propuestas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo, el desarrollo profesional y el bienestar de las familias mexiquenses.

En el encuentro también participaron el diputado local Héctor Raúl García González, así como el dirigente sindical Luis Montaño García, quienes junto con representantes de distintas organizaciones sindicales compartieron experiencias, inquietudes y planteamientos sobre las necesidades más apremiantes del sector laboral en la entidad.

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, uno de los principales objetivos fue reforzar los canales de comunicación entre legisladores y líderes sindicales, a fin de generar una agenda común que permita atender de manera más eficiente los retos que enfrentan las y los trabajadores, particularmente en materia de condiciones laborales, seguridad en el empleo y oportunidades de desarrollo.

Los participantes coincidieron en la importancia de mantener espacios de diálogo constante que permitan construir soluciones conjuntas y dar seguimiento a los compromisos que se traduzcan en beneficios reales para la clase trabajadora del Estado de México.

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México destacó que estos ejercicios de acercamiento son fundamentales para escuchar de primera mano las necesidades del sector productivo y laboral, y así impulsar iniciativas que respondan a la realidad social de la entidad.

Con este encuentro, se refrenda la intención de mantener una relación institucional cercana entre representantes populares y organizaciones sindicales, con el propósito de avanzar en acuerdos que fortalezcan el bienestar de las y los trabajadores mexiquenses y sus familias.