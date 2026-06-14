Personal del PJEdomex hace más con menos: Mejía

Toluca, Méx.- El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) reconoció el esfuerzo del personal jurisdiccional, que diariamente enfrenta una alta carga de trabajo debido al déficit de juezas y jueces que existe en la entidad.

Así lo señaló el magistrado Edgar Hernán Mejía López, integrante del Órgano de Administración Judicial del Estado de México, quien destacó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda contar con 17 jueces por cada 100 mil habitantes; sin embargo, en territorio mexiquense hay menos de tres jueces por cada 100 mil habitantes.

Indicó que ninguna otra entidad del país enfrenta una realidad similar a la del Estado de México, cuya población incluso supera a la de países latinoamericanos como Uruguay y Costa Rica.

El magistrado explicó que, aunque el presupuesto del Poder Judicial permite operar de manera adecuada, resulta insuficiente para consolidar una institución plenamente transformada y capaz de responder a las crecientes demandas de la sociedad.

Por ello, subrayó que una de las prioridades ha sido optimizar y transparentar el uso de los recursos públicos. Recordó que, desde la entrada en funciones del Órgano de Administración Judicial, en septiembre del año pasado, se renovaron direcciones generales y áreas administrativas encargadas de la gestión presupuestal y operativa del Poder Judicial.

Añadió que la información relacionada con el ejercicio de los recursos, contratos, licitaciones, adjudicaciones directas e invitaciones restringidas se encuentra disponible para consulta pública a través de los mecanismos de transparencia institucional.

“El Poder Judicial está obligado a cumplir con la normatividad nacional, estatal y sus propias reglas de buenas prácticas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas”, afirmó.

Finalmente, adelantó que para este año se proyecta solicitar recursos adicionales a la Legislatura mexiquense con el objetivo de incrementar las plazas de juezas y jueces, atender el déficit existente y mejorar el acceso a la justicia para la población.

Mejía López reiteró el reconocimiento al personal jurisdiccional por su vocación de servicio y compromiso, al realizar su labor en condiciones de alta demanda y con recursos limitados.