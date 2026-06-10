“Tlalnepantla, un destino por descubrir” destaca la riqueza histórica y cultural del municipio

Tlalnepantla de Baz, Méx.- El alcalde Raciel Pérez Cruz puso en marcha el Pasaporte Turístico Familiar, iniciativa clave que invita a las familias a recorrer los atractivos del municipio y disfrutar de su gastronomía.

Este pasaporte funciona como una herramienta estratégica para fortalecer el consumo local y la economía de los artesanos, hoteleros, restauranteros y comerciantes de la demarcación.

Pérez Cruz, comentó que se concibe al turismo como un motor de desarrollo comunitario y bienestar para las familias del municipio.

Además, para posicionar a esta entidad como un referente cultural y turístico, se realizó el lanzamiento oficial de la estrategia “Tlalnepantla, un destino por descubrir”, una iniciativa diseñada con visión y amor a la tierra para demostrar que la demarcación posee una gran riqueza histórica, tradicional e identitaria que va mucho más allá de su consolidada naturaleza industrial.

Durante la presentación, se destacó que el proyecto es fruto del trabajo conjunto y la suma de voluntades entre el sector público y la ciudadanía.

Pérez Cruz, reiteró, que el turismo representa una herramienta medular que no solo atrae visitantes, sino que fortalece la economía local, detona el desarrollo de las comunidades, preserva las tradiciones y genera bienestar para las familias de Tlalnepantla.

Como parte fundamental de esta campaña, se presentaron atractivas piezas de artesanía en cartonería elaboradas por manos locales, las cuales llevan integrado un código QR que enlaza directamente a los visitantes con la plataforma digital oficial

visitatlalnepantla.com, un sitio web diseñado para que cualquier persona en el mundo, especialmente de cara a la proximidad del periodo de la justa deportiva, conozca a fondo las opciones culturales, gastronomías y de hospedaje que ofrece la ciudad.

El Presidente Municipal, hizo un llamado especial a la ciudadanía a convertirse en embajadores de su propio municipio, para que promuevan con orgullo y calidez las raíces, la historia y las experiencias que ofrece la demarcación, ya que la participación comunitaria es esencial para proyectar la grandeza de Tlalnepantla.

Con esta nueva etapa de promoción turística, dijo que el gobierno municipal reafirma su compromiso de construir un municipio fuerte y consciente de su enorme patrimonio, que consolida espacios de encuentro y desarrollo económico que benefician directamente la calidad de vida de todos sus habitantes.