Huellas del Mundial Social beneficiará a 100 mil naucalpenses: Montoya

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez afirmó que Naucalpan está listo para la fiesta futbolera que inicia este jueves, y que al día de hoy se han rehabilitado 7 canchas en el marco de las Huellas del Mundial Social.

Anunció en conferencia de prensa, que la Guardia Municipal implementará la Estrategia “Destino Seguro Mundialista 2026′, para garantizar la seguridad, integridad y experiencia positiva de turistas y visitantes, mediante acciones coordinadas de prevención del delito, seguridad operativa, protección civil y regulación económica.

El alcalde destacó que con el programa las “Huellas de la Transformación”, bajo la estrategia del Mundial Social, iniciativa emanada de la Presidenta de la República, a la que Naucalpan se sumó siendo el primer municipio en tomar esta iniciativa, hoy lucen rehabilitadas 7 canchas de las 14 contempladas, 12 por el Gobierno Municipal y otras dos por el Gobierno de México.

Los espacios poco adecuados para la práctica deportiva, ya se reconvirtieron de manera digna y adecuada para la activación física, y se trabaja en otros lugares, con una inversión de 30 millones de pesos en beneficio de 100 mil naucalpenses.

Montoya Márquez, dijo: “Todavía no terminamos, nos faltan algunas canchas más que vamos a rescatar, y no solo es el rescate en sí mismo del espacio que corresponde a la cancha, sino que también se rescata el entorno, se colocan gradas y bancas adecuadas para los equipos”.

Dijo, que espacios como San Juan Totoltepec con la liga más antigua, ahora con pasto sintético, con alta durabilidad, espacios gratuitos, se cuidara que no se apropien de los espacios personas, sino que cuiden los vecinos que sea para disfrute de todas y todos.

Informó, que se llegará a más de 50 puntos intervenidos en todo el municipio, desde pintura, cemento, remozamiento o nivelar, entre otras labores.

El alcalde señaló que hay visitantes por el Mundial de Fútbol y Naucalpan es parte de esta fiesta, por lo que el Comisario Juan Carlos Quezada, destacó que en 39 días de esta justa deportiva, se implementará el programa “Destino Seguro Mundialista 2026”, con 250 elementos de la Guardia Municipal de proximidad apostados en cinco puntos de control prioritarios, con mayor afluencia de aficionados.

Echaremos mano de la tecnología con 60 cámaras en patrullas, 22 body CAM que traduce a 50 idiomas; 22 taser armas no letales; 6 drones; 8 k9Visión nocturna, para ver actuar de las y los policías; 8 caninos para detección de narcóticos.

Asimismo, dijo que la estrategia se centra en la coordinación interinstitucional, así como la proximidad, en hoteles, zonas comerciales y las salidas a la Cdmx y en puntos de control como la Glorieta Escultores, Primero de Mayo y Lomas Verdes entre otros.

Finalmente, hizo un llamado a la conciencia de los vecinos, porque la basura sigue siendo un problema la tiran en las calles y en los cauces.