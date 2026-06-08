Explosión en taquería de Los Reyes La Paz deja personas lesionadas

La Paz, Méx. – Seis personas resultaron lesionadas por quemaduras tras una explosión registrada al interior de una taquería en este municipio del Estado de México, durante la tarde del domingo 7 de junio.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió alrededor de las 12:45 horas dentro del establecimiento denominado El Churrasquito, ubicado sobre avenida Texcoco, entre las calles 9 y Tlalnepantla.

Autoridades informaron que la explosión habría sido provocada presuntamente por la acumulación y posterior detonación de tanques de gas LP en el área de la cocina, lo que generó un incendio y obligó a la movilización inmediata de cuerpos de emergencia.

Elementos de Bomberos y personal de auxilio arribaron al lugar para controlar la situación, realizar labores de enfriamiento y evitar riesgos adicionales. En el sitio fueron localizados y retirados dos tanques de gas LP de 30 kilogramos, los cuales fueron asegurados y trasladados a una base operativa como medida preventiva.

Las personas lesionadas fueron atendidas en el lugar y posteriormente trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención especializada debido a las quemaduras provocadas por la explosión.

Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del incidente y establecer posibles responsabilidades.