Célula de búsqueda localiza a cuatro personas en Metepec

Metepec, Méx.- La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Ausentes o No Localizadas de Metepec informó la localización de cuatro personas que habían sido reportadas como desaparecidas en distintos puntos del municipio, como resultado de las labores de investigación, análisis y seguimiento que realiza de manera permanente.

De acuerdo con la dependencia, entre las personas localizadas se encuentra una mujer de 82 años de edad, quien fue vista por última vez en el Barrio Espíritu Santo; así como una joven de 15 años reportada como desaparecida en la comunidad de Santa Cruz La Loma Ocotitlán. Asimismo, fue localizado un hombre de 38 años que había sido visto por última vez en la zona de Jesús Jiménez Gallardo, y una menor de 16 años extraviada en la colonia San Bartolomé Tlatelulco, todos dentro del municipio de Metepec.

La autoridad municipal subrayó que cada caso atendido representa un esfuerzo coordinado que involucra seguimiento puntual y atención inmediata, con el objetivo de garantizar la localización de las personas y el acompañamiento a sus familias.

“Cada caso representa un compromiso, y cada búsqueda una misión que continúa hasta dar resultados”, destacó la dependencia al referirse al trabajo que se realiza de forma continua en la atención de reportes de desaparición.

La Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Ausentes o No Localizadas de Metepec opera de manera permanente bajo la coordinación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con la finalidad de atender de forma inmediata los reportes ciudadanos y fortalecer las acciones de localización en el territorio municipal.

La instancia reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier ausencia o solicitar apoyo urgente a través de los canales oficiales de atención, entre ellos los teléfonos directos de la Policía Municipal 722 208 48 57 y 722 208 48 58, así como la línea de emergencia 911 y el número de atención *7311, disponible las 24 horas del día.