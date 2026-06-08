Congreso del Trabajo celebra el Art Fest “Dualidad” en CDMX

Ciudad de México.– En un despliegue de dinamismo, emotividad y rigor artístico, las instalaciones del Congreso del Trabajo se transformaron en el epicentro cultural de la capital con la celebración del Art Fest “Dualidad”. El evento, caracterizado por su versatilidad y una respuesta masiva de la audiencia, demostró el poder de la cultura como un puente de cohesión social y libre acceso para los trabajadores y sus familias.

La jornada comenzó en el lobby del recinto, donde la atmósfera fue cobrando vida gracias a las sutiles y elegantes notas del saxofonista Adolfo Flores Sánchez, quien preparó los sentidos de los asistentes. De forma intempestiva y espectacular, el espacio se inundó de misticismo con la aparición de cuatro bailarinas de la prestigiada Compañía de Danza Sense.U. Las intérpretes ejecutaron un fragmento de la obra “Secretos del Olimpo” —producción que tendrá su temporada el próximo mes en el propio Teatro del Congreso del Trabajo—, cautivando al público con una estética impecable que embelleció el arranque del festival.

Alianza institucional y la develación del “Ajolote Dualidad”

Uno de los momentos cumbre de la mañana fue la develación de la escultura “Ajolote Dualidad”, una majestuosa pieza creada por la Mtra. Ivonne Saucedo, Directora de Arte de la Comisión de Cultura del Congreso del Trabajo. Esta obra rinde un homenaje a la identidad y biodiversidad mexicana bajo la mirada conceptual del festival.

El acto protocolario reflejó la sólida alianza entre el sector deportivo, sindical y artístico, contando con la participación de destacadas personalidades en el presídium:

●Jesús valencia Mercado, Presidente de la Comisión De Cultura del Congreso del Trabajo

●Arturo Munguía, del Instituto del Deporte de los Trabajadores del Congreso del Trabajo (INDET).

●Betzabel Álvarez, Cultura y Deporte FONACOT . Sindicato SINEIF

●Iván Navarro, Federación de Agrupaciones Obreras.

●Juan Ruiz Cháirez, Confederación de Delegaciones Sindicales.

●Mtro. Jesús Saldivar ( Vice Presidente del Consejo Directivo Nacional SOMAAP Sociedad Mexicana de autores de las artes plásticas.

●Oscar Hernández Unión Campesina Democrática.

●Víctor Manuel Ramírez Constantino, Jefe del Deporte Comunitario de la Alcaldía Cuauhtémoc.

●El Comisionado de Cultura del Congreso del Trabajo, Rodrigo H. Abbadié quien encabezó la comitiva.

Acto seguido, se cortó el listón inaugural de la galería de arte, un espacio que albergó las propuestas visuales de más de 20 artistas plásticos. La exhibición logró un equilibrio perfecto entre creadores de trayectoria reconocida y firmas emergentes. Los asistentes coincidieron en aplaudir la visión de la Comisión de Cultura por abrir ventanas de exposición profesionales a los nuevos talentos, democratizando el acceso al circuito artístico. Mientras el público recorría y admiraba las piezas, el saxofón de Adolfo Flores Sánchez continuó cobijando el ambiente, creando una experiencia estética integral.

La segunda mitad del festival trasladó las emociones al majestuoso Teatro del Congreso del Trabajo. El escenario vibró primero con la energía y precisión coreográfica del grupo de baile Proyecto Star.

Posteriormente, llegó el turno de la densidad dramática con la compañía Huitziles Producciones, quienes presentaron la obra “Cuerpo/otro cuerpo: Ensayo sobre la Levedad y la Pesadez”. Esta pieza ofreció una conmovedora y profunda reflexión sobre el duelo y la experiencia humana, tocando las fibras más sensibles de los espectadores.

El cierre del festival se tornó festivo y vibrante. Primero, la agrupación “The Faads” demostró una tremenda calidad musical, deleitando a la audiencia con una fina selección de covers y temas inéditos de su autoría. Finalmente, el broche de oro estuvo a cargo de las potentes y carismáticas voces de Geovan Andrade y Yasmani “El Astro”, quienes encendieron los ánimos de la sala.

Más allá de la impecable oferta artística, el verdadero termómetro del éxito del Art Fest “Dualidad” fue su audiencia. Destacó de sobremanera la fidelidad y el entusiasmo del público, que permaneció cautivado, llenando el recinto desde las primeras melodías del lobby hasta los últimos aplausos en el teatro. Con este evento, el Congreso del Trabajo y su Comisión de Cultura consolidan sus espacios como referentes activos, vivos y necesarios para el arte en la Alcaldía Cuauhtémoc y toda la Ciudad de México.