Vinculan a proceso a tres personas por secuestro de menor en Toluca

Redacción

Redacción 4 junio, 2026

4 junio, 2026 Policía

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Toluca, Méx.- Ricardo “N”, Santiago “N y Virginia “N”, fueron vinculados a proceso por su probable participación en el delito de secuestro en agravio de una menor de edad, de iniciales P.M.C.S., después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentara las pruebas necesarias para acreditar su posible participación en este ilícito registrado en la colonia Magdalena Otzacatipan, de la capital mexiquense.

De acuerdo a la investigación iniciada por esta Fiscalía, el pasado 22 de mayo del año en curso, la víctima caminaba rumbo a su domicilio momento en que dos sujetos, entre ellos, un adolescente, ambos ya vinculados a proceso, la interceptaron y por la fuerza la subieron a la motocicleta en la que viajaban.

Después la trasladaron a otro lugar donde la mantuvieron privada de su libertad, además de obligarla a proporcionar los números telefónicos de sus familiares para llamarles y exigirles dinero para liberar a la menor.

Las acciones de búsqueda permitieron evitar el pago del rescate, por lo que dos días después, el 24 de mayo, el adolescente y el otro sujeto liberaron a la víctima en la delegación San Cristóbal Huichochitlán, en el municipio de Toluca.

Por este delito se cumplimentó orden de aprehensión en contra de Santiago “N”, Virginia “N” y Ricardo “N” y fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, donde quedaron a disposición de un Juez, quien determinó su vinculación a proceso por su probable responsabilidad en este delito, por lo que mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, en tanto, los detenidos deben ser considerados inocentes hasta que se determine lo contrario a través de una sentencia condenatoria en su contra.

Cabe destacar que por estos mismos hechos dos sujetos se encuentran vinculados a proceso, uno permanece en el Centro Penitenciario de Almoloya de Juárez, en tanto que un menor de edad se encuentra en el Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque” del municipio de Zinacantepec.