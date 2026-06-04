GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 4 junio, 2026

4 junio, 2026 Columnas

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Era un niño pequeño cuando se jugó el mundial de México, 1986, donde con un gran esfuerzo, mi Jefecita Santa, compró boletos para que pudiéramos ver al equipo nacional, que en ese entonces nos ilusionaba, una fiesta que no sólo se vivía en los estadios, sino que se extendía a lo largo de todo el país, de sus calles y sus avenidas, en un México diferente al de hoy.

A unos días de que inicie el mundial en nuestro país, Estados Unidos y Canadá, hay mucho que reflexionar, primero, sobre aquello que no cumplieron los dueños del balón y de la Federación Mexicana de Futbol, que son los principales empresarios del país, aquellos que renunciaron a lo deportivo por privilegiar lo económico, ocasionando que este deporte pase por una crisis y hoy dependamos más del corazón de quienes participarán en la justa mundialista, que de la calidad y el correcto desarrollo del jugador mexicano.

El exceso de jugadores extranjeros, la eliminación del ascenso y ascenso, el deficiente trabajo en fuerzas inferiores, la falta de visorias en los llanos y barrios, sumados a muchos aspectos negativos, ha provocado que sigamos hundidos en la mediocridad, donde nuestra máxima aspiración es llegar al quinto partido.

Por lo anterior, después de estos dos meses futboleros, se tendrá que hacer un análisis a fondo en México, hacerle caso a la gente que sabe de este deporte, incluso a la propia Presidenta de México, CLAUDIA SHEINBAUM, que le ha entrado al tema futbolero y ha hecho importantes recomendaciones para que este siga siendo el deporte del pueblo.

Y, por otro lado, está todo lo que ha hecho la FIFA, que se ha convertido en enemiga del balón y que a nivel global es severamente criticada ya que en su enorme codicia le ha arrebatado al verdadero aficionado la oportunidad de disfrutar su deporte favorito.

De poco sirvió que trajeran el mundial a México, cuando los precios fueron para las élites, un tema que también impactó de manera negativa con los gringos y canadienses, pero que además, ya es una constante de las últimas décadas donde han exagerado en precios y medidas para alejar a la gente del apasionante mundo del futbol.

La FIFA no ha tomado las mejores decisiones para impulsar el futbol, al contrario, ha manchado la pelota para generar muchos billetes en beneficio de una minoría, algo que de hecho ya le ha generado problemas legales en varias partes del planeta.

Algo tendrá que cambiar después del mundial, pues el futbol es del pueblo y para el pueblo, el futbol es de aquellos aficionados que le invierten jornada tras jornada, de aquellos que lo juegan en el barrio o el llano, los que han aprendido a respetar el balón, sabedores de que el futbol es una gran herramienta para reconstruir el tejido social, algo que poco le preocupa a quienes en el papel deberían impulsar este deporte.

LA GRÁFICAS DE HOY

Del fotógrafo DANIEL ARRIAGA, es del partido de la Selección Mexicana contra Serbia y que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Diez que vivió un gran ambiente.

El Barrio de San Bernardino dejó el rojo y se vistió de verde para apoyar a la Selección Nacional Mexicana que escogió tierras mexiquenses para despedirse a una semana de inaugurar el mundial de futbol.

Cuando México presionaba el marco enemigo, al minuto 18 se registró un error en la zaga que le dejó un balón a VLADIMIR LUCIC, quien se perfiló y venció al portero JOSÉ RANGEL. Los verdes reaccionaron y a través de JOHAN VÁZQUEZ, al 33, logró el empate, y antes de irse al descanso, se logró el segundo tanto gracias a un autogol de los serbios por conducto de BUKINAC.

Después de la fiesta del medio tiempo, el tricolor amplió la ventaja al minuto 55, cuando JULIÁN QUIÑONES estrelló un balón en el poste para que llegara RAÚL JIMÉNEZ y anotara el 3 a 1, ante la algarabía de los aficionados que llenaron el estadio.

Después de una gran ovación al entrar a la cancha, el hijo pródigo del Toluca, ALEXIS VEGA, cobró un tiro de esquina que terminó en gol después de que el serbio ADEM ARDIC, rebanó un balón para el 4 a 1.

Cuando el juego arañaba el final, LUIS CHÁVEZ conectó desde afuera del área para lograr un golazo y cerrar el marcador 5 a 1.

De esta forma, la selección logró una victoria importante y que debe generar confianza para tener un buen inicio de mundial y con ello brindarle una alegría al pueblomexicano que demanda razones para sonreír y sentirse alegre, en medio de la situación actual.

Y VA DE CUENTO

Dos recién casados están en el hotel para su primera noche de bodas y ya desnudos, el marido de nombre ABRAHAM GONZÁLEZ se acuerda de que tenía los zapatos muy sucios, lo que le comentó a su mujer, pero ella le dice que no se preocupe, que los pone en el pasillo y el camarero ya mandará limpiarlos.

Sale la mujer al pasillo y cuando estaba poniendo los zapatos en el suelo, aparece al camarero, la mujer a falta de otra cosa para taparse, cogió los zapatos, pero le da pena que estén tan sucios y los pone al revés y con los dos se tapó…

El camarero al verla en ésta posición se queda asustado, por lo que la mujer le pregunta: ¿Qué pasa? ¿No has visto nunca una mujer desnuda?

Y el joven dice: Una mujer desnuda sí, ¡pero a un sujeto dentro de una, nunca lo había visto!

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader o en [email protected]