Capturan en Hidalgo a “El Kenny”, presunto operador criminal del Istmo de Tehuantepec

Oaxaca, Méx.- Gracias al trabajo de los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades de Hidalgo y Oaxaca, detuvieron en el municipio de Tizayuca a un sujeto identificado como “El Kenny”, considerado objetivo prioritario por su presunta participación en hechos de violencia en el Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con las autoridades, el detenido es señalado como uno de los principales operadores del grupo criminal conocido como “San Luis Rey”, organización vinculada con delitos como homicidio, extorsión y cobro de piso en la región del sur de Oaxaca.

La captura fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento interinstitucional, luego de que se detectara que el presunto generador de violencia intentaba ocultarse en territorio hidalguense para evadir la acción de la justicia.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Tizayuca, donde fuerzas de seguridad lograron ubicarlo y detenerlo sin que se reportaran enfrentamientos.

Las autoridades informaron que, tras su detención, se iniciaron los trámites correspondientes para su traslado al estado de Oaxaca, donde será puesto a disposición de la autoridad ministerial competente.

La SSPC destacó que esta detención forma parte de las acciones coordinadas para desarticular estructuras criminales responsables de generar violencia en distintas regiones del país, particularmente en zonas estratégicas del sur.