Fiscalía detiene a presunto secuestrador de menor en Toluca

Toluca, Méx.- Derivado de la denuncia por la desaparición de Paulina “N”, menor de edad registrada el pasado 22 de mayo en la colonia La Magdalena Otzacatipan, perteneciente al municipio de Toluca, la Fiscalía mexiquense, luego de una investigación, permitió identificar a José Víctor “N” como posible partícipe de estos hechos.

La investigación iniciada, señalan que la víctima caminaba rumbo a su casa, momento en que, el hoy investigador y un masculino menor de edad, la interceptan y la obligan a subir a la motocicleta en la que viajaban trasladándola a un lugar diverso en donde la mantienen privada de la libertad y José Víctor “N”, habría obligado a la víctima a proporcionar los números telefónicos de sus familiares, a los cuales llamó ordenándoles que juntaran dinero de lo contrario no la volverían a ver.

Se llevaron a cabo las acciones de búsqueda, por lo que el pago del rescate fue frustrado, por lo que el día 24 de mayo, la víctima fue liberada por estos sujetos en San Cristóbal Huichochitlán, Toluca.

Mientras que cinco personas que se encontraban en el inmueble en donde fue localizada la menor fueron detenidas por cohecho, ya que habrían ofrecido dinero a los elementos de seguridad para no ser presentados ante el Ministerio Público.

Por lo que fue posible establecer ante una Autoridad Judicial la posible participación de José Víctor “N” como posible partícipe del delito de secuestro agravado, por lo que, esta Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

El investigado fue ingresado al Centro Penitenciario de Santiaguito, Almoloya de Juárez, en donde una Autoridad Judicial determinará su situación jurídica.

De encontrase culpable de este hecho, podría obtener una penalidad de hasta 170 años de prisión. Mientras que el adolescente fue ingresado al Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque” municipio de Zinacantepec, quien, en caso de ser considerado culpable, podría obtener una medida de sanción de hasta 5 años de internamiento.

La defensa solicitó la duplicidad del término, por lo que el Juez señaló el 29 de mayo como fecha para resolver su situación jurídica.

En tanto, la Fiscalía continúa con la investigación para establecer la probable participación de otras personas en estos hechos delictivos.

Ante las manifestaciones de una supuesta dilación en la atención por parte de esta Fiscalía, ya se inició una investigación en la cual, familiares de la víctima aclararon que lo que les señalaron en sede ministerial sobre acudir a realizar trámites en días hábiles, se trató de presentar oficios ante una autoridad diversa a esta Representación Social, por lo que, la indagatoria, hasta el momento, no ha establecido alguna responsabilidad por mala atención.