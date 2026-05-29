Detienen a mujer por tirar basura en la vía pública en Toluca

Redacción

Redacción 29 mayo, 2026

29 mayo, 2026 Policía

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Toluca, Méx.- Elementos de la policía municipal arrestaron a una mujer al ser sorprendida en flagrancia arrojando basura en la vía pública.

Los hechos ocurrieron a las 13:40 horas en la calle Paseo Matlatzincas, dentro de la colonia Niños Héroes-Pensiones, cuando agentes a bordo de una patrulla presenciaron el momento exacto en el que la ciudadana, identificada como Josefina, de 64 años de edad, arrojó desechos en la vía pública.

Los oficiales abordaron a la implicada y le notificaron que su acción representa una falta administrativa estipulada en el artículo 63, fracción VII, de la Ley de Justicia Cívica, el cual prohíbe de manera estricta el depósito de basura en lugares no autorizados.

El alcalde Ricardo Moreno recuerda a la ciudadanía que de acuerdo con el marco legal vigente, este tipo de faltas administrativas conllevan penalizaciones severas que incluyen sanciones económicas considerables y arresto administrativo de hasta 36 horas, con el fin de inhibir conductas que afecten la salud pública y la imagen de la capital mexiquense.