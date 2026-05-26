Inicia en Tlalnepantla la entrega de tinacos y cisternas para almacenamiento de agua

Tlalnepantla, Méx.- El presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz expresó que la entrega de tinacos y cisternas forma parte de un plan integral diseñado para reducir al mínimo el impacto de la escasez de agua en los hogares del municipio, priorizando a las zonas que registran una mayor vulnerabilidad técnica en el suministro diario. Con ello, resultarán beneficiadas mil 150 habitantes del Ex Ejido de Santa Cecilia

Pérez Cruz, dijo que también estas acciones forman parte de un plan institucional que conjunta la dotación de equipamiento doméstico con una fuerte inversión hidráulica y la perforación de pozos.

Señaló que su administración no se limita a atender la emergencia de manera superficial, sino que trabaja en soluciones de fondo mediante una estrategia integral que combina el apoyo directo a las familias con inversiones sin precedentes en la infraestructura hídrica de la localidad a diferencia de las acciones aisladas, esta entrega se consolida como una respuesta estructural orientada al fortalecimiento de la capacidad de resguardo doméstico de agua, lo que permite a los ciudadanos administrar de mejor manera el flujo que reciben a través de la red local.

El alcalde enfatizó que el almacenamiento en los hogares es solo un eslabón de la cadena de acciones que el gobierno local ejecuta diariamente para enfrentar la crisis del agua que afecta a toda la región metropolitana.

Durante el evento de distribución de los depósitos, el alcalde Raciel Pérez Cruz puntualizó que en Tlalnepantla se entiende la problemática del agua como un desafío que requiere planeación, recursos y ejecución inmediata.

Los ciudadanos interesados en participar en este esquema de prevención pueden realizar su prerregistro mediante las redes sociales oficiales del OPDM.

Esta iniciativa institucional forma parte de un plan integral diseñado para reducir al mínimo el impacto de la escasez del líquido en los hogares del municipio, priorizando a las zonas que registran una mayor vulnerabilidad técnica en el suministro diario.

Durante el evento de distribución de los depósitos, el Alcalde Raciel Pérez Cruz puntualizó que en Tlalnepantla se entiende la problemática del agua como un desafío que requiere planeación, recursos y ejecución inmediata.

Los ciudadanos interesados en participar en este esquema de prevención pueden realizar su preregistro mediante las redes sociales oficiales del OPDM.