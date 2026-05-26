CODHEM reporta más de 2 mil quejas en el EdoMéx en 2026

Toluca, Méx.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), continúa acercando sus servicios a la población y fortaleciendo sus mecanismos para brindar una atención de calidad en todo el territorio mexiquense, de manera que, transcurridos los primeros cuatro meses de 2026, el organismo defensor ha iniciado un total de 2 mil 78 expedientes de queja y se han brindado 6 mil 896 servicios a la ciudadanía.

Por lo que corresponde a la defensa de la dignidad e integridad de las personas, el motivo de queja más frecuente en lo que va de 2026, ha sido el derecho a la debida diligencia, es decir, que las autoridades empleen todos sus recursos para brindar la atención con calidad, inmediatez y prontitud en el desarrollo de sus funciones; seguido del derecho a la fundamentación y motivación, referente a la necesidad de que la autoridad justifique el motivo de sus acciones y su fundamento legal; y en tercer término, el derecho a una educación libre de violencia.

Las autoridades con mayor número de señalamientos por presuntas vulneraciones a los derechos humanos son: la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; los ayuntamientos; el sector educativo; la Dirección General de Prevención y Readaptación Social; y el sector salud.

En tanto, en este año se han resuelto 26 expedientes de queja por mediación y 72 por conciliación, como medios alternos de resolución de conflictos, para darle una salida más rápida y amigable a la ciudadanía; y se han emitido 453 medidas precautorias, para evitar que permanezcan situaciones en las que se violenta la dignidad de las personas.

Los servicios que más ha brindado la CODHEM son la orientación, con más de 4 mil 300 acciones; 404 canalizaciones; 370 gestiones; 222 remisiones y se le ha brindado información a mil 094 personas para la defensa de sus derechos.

Con estas acciones, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México protege la dignidad de quienes viven o transitan por la entidad mexiquense y mantiene su política de cercanía a través de la atención que brinda las 24 horas del día en los teléfonos 800 999 40 00 (línea gratuita); el 7222360560; la página www.codhem.org.mx y sus diferentes redes sociales.