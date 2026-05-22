Corrupción cuesta 117 mil millones de pesos al país: Pliego

Toluca, Méx.- El diputado local de Morena, Gerardo Pliego Santana, advirtió que la corrupción continúa siendo uno de los principales problemas económicos y sociales que enfrenta el país, al asegurar que este fenómeno representa pérdidas por alrededor de 117 mil millones de pesos.

Durante una entrevista, luego de la clausura de la Sexta Semana Nacional contra la Corrupción, el legislador señaló que la corrupción no sólo se limita a los sobornos cotidianos para agilizar trámites, sino también a complejas redes de desvío de recursos públicos, contratos inflados y compromisos políticos con proveedores o incluso grupos criminales.

“Hay dos tipos de corrupción: la del ciudadano que tiene que dar dinero para sacar un trámite, y la corrupción con recursos públicos, cuando una obra vale tres pesos y la compran en quince”, expresó.

Pliego Santana, presidente de la comisión Legislativa Para el Combate a la Corrupción, explicó que también existen prácticas menos visibles, como la ineficiencia administrativa, el exceso de burocracia y la presencia de “aviadores” en dependencias gubernamentales, situaciones que terminan afectando directamente los servicios públicos.

El diputado reconoció que, pese a las reformas legales implementadas en los últimos años, la percepción ciudadana sobre la corrupción sigue siendo negativa debido a que muchos actos continúan ocurriendo dentro de las instituciones públicas.

En ese sentido, defendió las reformas contra el nepotismo, al considerar que evitar que familiares directos hereden cargos públicos ayuda a impedir redes de encubrimiento y protección entre funcionarios.

Asimismo, alertó sobre el riesgo de que campañas políticas sean financiadas por empresarios o grupos delictivos, ya que quienes aportan recursos posteriormente exigen favores, contratos o control institucional.

El legislador respaldó la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impedir que personas vinculadas al crimen organizado puedan competir por cargos de elección popular.

“Cuando alguien recibe dinero del crimen organizado termina siendo empleado de ellos; incluso buscan controlar policías municipales”, afirmó.

Pliego Santana sostuvo que el combate a la corrupción no depende únicamente de nuevas leyes, sino principalmente de la voluntad política de quienes encabezan los gobiernos.

Finalmente, reconoció que uno de los principales retos sigue siendo proteger a quienes denuncian actos de corrupción, pues muchos ciudadanos prefieren guardar silencio por temor a represalias o porque consideran más sencillo pagar un soborno que enfrentar procesos burocráticos.