Dan último adiós a la familia Torres, asesinada en Tehuitzingo

Desde Puebla

Habitantes de Tehuitzingo, con familiares y amigos, despidieron este día a los miembros de la familia Torres, asesinados el fin de semana pasado en un acto que conmovió todo el estado.

Flores, mariachi y el sonar de las campanas presentes en la caminata, que emprendieron los familiares y amigos que daban el último adiós a los 10 integrantes de esta familia.

Las autoridades de Puebla condenaron el caso, aseguraron que darán con los responsables.