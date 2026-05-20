Atizapán impulsa comunidad y valores con Mundialito FUT 2026

Atizapán, Méx.- Luis Montaño García, presidente de la asociación Lazos que Mueven, anunció la celebración del “Mundialito Deportivo y Cultural FUT 2026 Atizapán”, iniciativa dirigida a niñas y niños con el propósito de promover el trabajo en equipo, la sana convivencia y la participación de las comunidades escolares.

El evento se realizará los días 23, 30 y 31 de mayo en el Deportivo Ana Gabriela Guevara, en Atizapán de Zaragoza.

En el torneo participarán 10 equipos de escuelas públicas y privadas, integrados de manera mixta por niñas y niños nacidos en 2014 y 2015, quienes representarán a distintos países en un formato inspirado en la Copa del Mundo.

Además de los partidos de futbol, el Mundialito incluirá concursos de porras, murales y danza alusivos a las naciones participantes, con el fin de fomentar la creatividad, el aprendizaje y la integración familiar.

El proyecto contempla la participación de autoridades municipales, personalidades del ámbito deportivo y medios de comunicación.

Montaño indicó que el Mundialito FUT 2026 Atizapán, busca que el deporte se convierta en una herramienta para fortalecer valores y construir comunidad”, señalaron los organizadores.

Con esta iniciativa, Lazos que Mueven refrenda su compromiso con el desarrollo integral de la niñez y la cohesión social en Atizapán de Zaragoza, para inscripciones entrar a la página.