Entregan a taquerías el primer sello Puebla Cinco de Mayo
- Redacción
- 16 mayo, 2026
- Nacional e Internacional
- Puebla, Puebla Cinco de Mayo
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Desde Puebla
Este viernes, la secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo entregó el primer sello Puebla Cinco de Mayo, informó su titular, Víctor Gabriel Chedraui.
A las taquerías Bagdad, que podrá utilizar la marca y comercializar sus productos.
Recordó que la insignia Cinco de Mayo tiene como objetivo abrir espacios para todos los pequeños comercios, para impulsar sus ventas.