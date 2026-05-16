Entregan a taquerías el primer sello Puebla Cinco de Mayo

Desde Puebla

Este viernes, la secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo entregó el primer sello Puebla Cinco de Mayo, informó su titular, Víctor Gabriel Chedraui.

A las taquerías Bagdad, que podrá utilizar la marca y comercializar sus productos.

Recordó que la insignia Cinco de Mayo tiene como objetivo abrir espacios para todos los pequeños comercios, para impulsar sus ventas.